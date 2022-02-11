Зеленський ввів у дію санкції проти телеканалу Наш, котрий припинив мовлення

Зеленський впровадив санкції проти каналу Наш / Reuters

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про санкції проти телеканалу Наш. Обмеження передбачає заборону на мовлення, повідомляє сайт президента.

Згідно з Указом, санкції вводяться проти ТОВ Наша Прага, ТОВ Наш24, ТОВ Наш 365 і кіпрської компанії Demosena Investments Ltd. Обмеження включають блокування активів, заборону на користування радіочастотним ресурсом України, анулювання ліцензій, тощо.

Крім того, іншим указом вводяться санкції проти російського ТОВ "Вітрина ТВ" (транслятору російських телеканалів).

Сьогодні Главред писав про те, що Рада Нацбезпеки впровадив санкції проти телеканалу НАШ. Про це заявив під час брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

"Введені санкції та обмеження проти компанії "Наша Прага", проти компанії" НАШ 24"," НАШ 365" і компанії, яка безпосередньо є власником всіх цих компаній, яка знаходиться на Кіпрі, в місті Лімассол, Proteas House", - зазначив Данілов.

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Як повідомляв Главред, 28 грудня 2021 року Зеленський ввів у дію санкції проти телеканалів Перший незалежний і UkrLive, які пов'язують з нардепами ОПЗЖ Нестором Шуфричем та Тарасом Козаком.

Також головред раніше писав про те, що українська влада планує ввести санкції проти проросійського телеканалу"Наш". Служба безпеки України вже готує відповідні матеріали.

"Готуються документи для РНБО для внесення до списку санкцій у зв'язку з тим, що СБУ фіксує випадки антиукраїнської пропаганди на цьому телеканалі", — розповів співрозмовник видання Інтерфакс.

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