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Зеленський запровадив санкції проти двох нових телеканалів

28 грудня 2021, 22:05

Зеленський своїм указом запровадив рішення Ради нацбезпеки і оборони.

Телевізор, пульт
Санкції проти телеканалів / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти двох українських телеканалів. Це канали Перший Незалежний і UkrLive.

Зеленський своїм указом ввів рішення Ради нацбезпеки і оборони про запровадження санкцій проти трьох компаній.

Які компанії потрапили під санкції:

  • Медіахолдинг Новини;
  • Тайм Медіа;
  • Телепростір.

Ці компанії володіють такими телеканалами, як ZIK, NewsOne, 112 Україна, Перший незалежний і UkrLive. Ці телеканали пов'язують з соратниками підозрюваного в державній зраді нардепа Віктора Медведчука – Нестором Шуфричем і Тарасом Козаком.

Що передбачають санкції

Санкції передбачають, зокрема, заборону на використання радіочастот, блокування активів і ведення будь-якої діяльності в Україні.

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Санкції проти телеканалів запроваджені на 5 років.

Справа Тараса Козака

Рада національної безпеки і оборони України в лютому вирішила запровадити санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака - NewsOne, ZIK і 112 Україна. Обмежувальні заходи введені на п'ять років. Канали Козака були заблоковані.

Нардепа називають другом Медведчука, тому канали вважають "медведчуковськими".

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Пізніше були запроваджені санкції проти самого кума Путіна і його дружини - телеведучої Оксани Марченко. Під санкції потрапили їхні активи.

11 травня нардепам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку було оголошено про підозру за ч.1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Зокрема, Медведчук і Козак підозрюються у скоєнні державної зради і замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

20 травня за клопотанням слідчого СБУ, погодженого Генеральним прокурором України, Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання народного депутата України Тараса Козака.

Раніше слідчі СБУ оголосили його в розшук.

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