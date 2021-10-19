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Зеленський зустрівся з главою Пентагону: про що говорили

19 жовтня 2021, 19:50

Ллойд Остін запевнив Україну в американській підтримці.

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Головна мета переговорів досягнута / ОП

Президент Володимир Зеленський зустрівся з Міністром оборони США Ллойдом Остіном, який прибув до Києва з робочим візитом.

В пресслужбі ОП розповіли, про що розмовляли посадові особи.

"Хочу подякувати Вам за те, що ви приїхали, як ми і домовлялися в США, з візитом в Україну. Спасибі і Президенту Байдену за постійну підтримку України, нашого суверенітету і територіальної цілісності", - сказав Зеленський.

Відзначається, що сторони обговорили поглиблення практичної взаємодії між державами у сфері безпеки і оборони відповідно до домовленостей, які були досягнуті під час візиту Зеленського в США.

Крім того, Зеленський і Остін обговорили ситуацію з безпекою на сході України, а також в регіоні Чорного і Азовського морів. У свою чергу, Зеленський зазначив, що Україна намагається активізувати роботу всіх переговорних форматів для досягнення миру на Сході і відновлення суверенітету і територіальної цілісності.

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Також Ллойд і Остін обговорили актуальні питання взаємодії України з НАТО і подальшої підтримки з боку США в реалізації євроатлантичних прагнень України. Ллойда поінформували про процес реформування українського сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО з метою якнайшвидшого досягнення критеріїв членства в Альянсі.

Наприкінці зустрічі Зеленський і Ллойд Остін торкнулися питання енергетичної безпеки України та Європи.

І головне - Остін висловив Україні гарантію у рішучій підтримці з боку США в незалежності і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Нагадаємо, нещодавно став відомий план візиту глави Пентагону в Україну. Передбачалося, що Ллойд Остін підтвердить американську підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, що, власне, і сталося.

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Пентагон Володимир Зеленський
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