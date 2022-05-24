Зеленський вказав на головну помилку Росії у війні проти України

Володимир Зеленський назвав головну помилку Кремля / скріншот

Російське вторгнення в Україну почалося саме з Криму. І його можна вважати першою доленосною помилкою Росії щодо України, заявив президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому відеозверненні у вівторок, 24 травня.

"Це був далеко не перший пункт у переліку помилок російської держави по відношенню до України, але перший доленосний для самої Росії. Всі разом вони приведуть до її історичного ослаблення. І, звичайно, окупантам доведеться піти і з Криму теж. Як і з Херсона, Мелітополя, Енергодара, Маріуполя та всіх інших міст і громад, де вони поки що зображують господарів. Господарями вони там точно не будуть", - заявив глава держави.

Війна Росії проти України

Радник Банкової Олексій Арестович раніше прогнозував, що армія України може піти в повномасштабний контрнаступ на тимчасово окуповані військами РФ позиції в середині червня. За його словами, до кінця травня-початку червня очікується надходження важкої зброї від Заходу. Після цього в ЗСУ сформують підрозділи для реалізації наступальної операції.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що і українська армія, і російські війська будуть поповнювати резерви. Перевагу отримає сторона, яка буде діяти більш оперативно. Згідно з його оцінкою, контрнаступ ЗСУ можливий в середині-другій половині червня. Все залежить від ситуації з надходженням важких озброєнь.

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов вважає, що ЗСУ можуть переходити в контрнаступ, однак військ потребують термінових постачань важких озброєнь. Потрібно ліквідувати перевагу росіян у військовій техніці. У найближчі місяці сили української оборони збираються звільнити східні і південні регіони країни.