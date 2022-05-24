Після повернення територій, втрачених з 24 лютого: Зеленський назвав умову переговорів з Путіним

Зеленський назвав умову переговорів з Путіним/ Офіс президента, Reuters

Україна погодиться на переговори з РФ тільки після того, як поверне свої території у межах, які були до широкомасштабного вторгнення країни-агресорки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю японському громадському телебаченню, пишуть російські медіа.

"Україна сяде за стіл переговорів із Росією після того, як поверне свої території, втрачені з 24 лютого, коли почалася війна", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, президент України озвучував таку ж заяву під час виступу в Українському домі в Давосі (Швейцарія) 23 травня. За його словами, перш за все Росія повинна повернутися до позицій, на яких була до 24 лютого.

"Це буде перший крок, щоб починати про щось говорити. Ми не чуємо відповіді на це запитання", – сказав Зеленський.

Він зазначав, що зустріч з Путіним можлива лише у разі, якщо під час неї обговорюватиметься завершення війни.

"Без нього (Путіна – ред.) рішення про припинення війни не буде. Тому не обійдеться без зустрічі із президентом РФ. А після того, що вони наробили, великих побажань щодо цих зустрічей точно немає. І великого бажання зустрічатися з посередниками немає, і не буде. Тому я не сприймаю будь-якої зустрічі з будь-ким в РФ, крім як з президентом Росії, і в тому випадку, якщо на столі буде одне питання – припинення війни. Усе. Більше нема про що говорити", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський неодноразово заявляв, що готовий особисто зустрітися і поговорити з главою країни-агресора Володимиром Путіним. Але переговори повинні проходити без прокремлівських посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів.

Раніше президент України зазначав, що порядок денний можливої зустрічі з главою країни-агресора Володимиром Путіним залежить, передусім, від моменту таких переговорів. Однак їхня мета з самого початку була такою – це обмін, деокупація і закінчення війни.

Читайте також: