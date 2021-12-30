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Не хоче підвищувати рейтинг Зеленського: у ТКГ пояснили, чому Путін блокує обмін полоненими

30 грудня 2021, 09:40

Росія не йде на обмін полоненими, тому що їй він просто не потрібен, вважає представник української делегації в ТКГ.

РФ виставляє нездійсненні умови і блокує обмін полоненими / Фото ОП

Російська Федерація блокує обмін полоненими з Україною, тому що їй він просто не потрібен.

Саме тому, щоб не допустити обміну, РФ виставляє нездійсненні умови. Про це сказав член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш, пише "Апостроф".

"Якщо згадати перший великий обмін, коли Зеленський прийшов до влади, то він був проведений Путіним з конкретною метою – він вважав, що Зеленський може бути проросійським президентом, і він був зацікавлений у підвищенні рейтингів Зеленського", – зазначив Гармаш.

За його словами, Росія тоді могла чекати якихось поступок від українського президента на свою користь. А зараз Путін заявляє, що не хоче вести діалог з нинішнім керівництвом України.

Також Гармаш нагадав про статтю заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, у якій той ображав українську владу.

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"Відповідно, якщо зараз Путін звільнить когось з обміну, то це буде підвищення рейтингу Зеленського, а не в інтересах Росії", – сказав член ТКГ.

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Кремль в черговий раз відкинув різні формати обміну утримуваними особами. Україна пропонувала три такі формати, у яких йшлося про обмін 13, 24 і майже 60 осіб. Арестович пояснив, що Москва хоче, щоби президент помилував осіб, яких Україна повинна віддати РФ, без засудження нашим судом. А це заборонено українським законодавством.

Також Арестович раніше розповідав, що російська сторона у Тристоронній контактній групі подає фейкових осіб до списку на обмін полоненими.

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