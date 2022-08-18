Зеленський провів зустріч з Гутеррішем: про що домовилися

Зеленський, Гутерріш

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Подробиці переговорів у Львові глава держави розповів у своєму Telegram-каналі.

"Домовилися про продовження координації з реалізації зернової ініціативи. Обговорили можливі напрямки її розвитку, питання незаконної та примусової депортації українців, звільнення з полону наших військовослужбовців та медиків", - розповів президент.

Зеленський також зазначив, що окрему увагу було приділено темі ядерного шантажу Росії на Запорізькій АЕС.

"Цей свідомий терор з боку агресора може мати глобальні катастрофічні наслідки. Тому ООН зобов'язана забезпечити збереження цього стратегічного об'єкта, його демілітаризацію і повне звільнення від російських військ", - підсумував президент України.

Нагадаємо, сьогодні, 18 серпня, у Львові проходять тристоронні переговори президента України Володимира Зеленського, лідера Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і генсека ООН Антоніу Гутерреша.

Раніше повідомлялося, що під час зустрічі сторони обговорять кроки, які можна зробити для припинення українсько-російської війни дипломатичним шляхом, шляхом посилення діяльності створеного механізму експорту українського зерна на світові ринки.

Спочатку запланована двостороння зустріч Зеленського і Ердогана, а вже після неї лідери двох країн проведуть тристоронню зустріч за участю генсека ООН Антоніу Гутерреша.

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