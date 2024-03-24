Зеленський - про атаку РФ: ворог застосував понад тисячу ракет, дронів і авіабомб

Україна працює над тим, щоб країна-окупант Росія відчувала справедливу відповідь на свої дії, сказав президент Володимир Зеленський.

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Зеленський подякував бійцям військ ППО за роботу / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, АрміяInform

Російські окупанти протягом тижня завдали по території України масованих комбінованих ударів. Вони застосували понад тисячу ракет, авіабомб і дронів-камікадзе. Київ працює над тим, щоб ворог отримав справедливу відповідь на свої дії. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час свого вечірнього звернення в неділю, 24 березня, він сказав про те, що війська РФ здійснили масовані атаки на Україну, застосувавши різні типи озброєнь у величезній кількості.

"За цей тиждень, з понеділка і донині, російські терористи застосували майже 190 ракет різних типів і майже 140 "шахедів". Ще майже 700 керованих авіабомб", - зазначив Зеленський. відео дня

За його словами, з моменту повномасштабного військового вторгнення "жодного тижня ще не було, щоб Росія утрималася від терору".

"І ми робимо все можливе, щоб нашу цілком справедливу відповідь на цей терор окупаційний контингент відчував так само - щотижня, щодня", - додав президент.

Крім того, глава держави подякував захисникам неба, які відбивають атаки російських окупантів.

"Усім воїнам мобільних вогневих груп, нашій авіації, ППО Сухопутних військ, усім фахівцям нашої РЕБ. Дякую за кожну збиту ракету, за кожен збитий "шахед"", - сказав гарант.

Також він акцентував увагу на тому, що потрібно значно посилити "повітряний щит" України.

"Ми працюємо над цим з усіма партнерами, чиї рішення можуть змінити характер цієї війни та убезпечити наші міста і села від терору. Але вже зараз, принаймні, частину ракет і більшість "шахедів" наші воїни збивають", - наголосив Володимир Зеленський.

Атака Росії на Україну 22 березня

Країна-агресор Росія 22 березня провела наймасштабнішу атаку на енергетику України. Окупанти хотіли спричинити серйозний збій в енергетичній системі. У Полтавській, Дніпропетровській і Сумській областях запровадили графіки відключення світла.

Президент Володимир Зеленський заявив, що найскладніша ситуація зі світлом у Харкові. Держава працює над тим, щоб якнайшвидше підключити до електроенергії побутових споживачів.

У Харкові - ситуація найгірша, сказав глава Укренерго Володимир Кудрицький. Очікується, що протягом 8-9 днів вдасться відносно стабілізувати ситуацію зі світлом у місті.

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