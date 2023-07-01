Зеленський - про ризики для життя: Путіну більше загрожують, його хочуть убити

З найбільшою небезпекою стикаються українські військові, головне - щоб у бійців були сили йти далі і вони повернулися додому, сказав Володимир Зеленський.

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Є ще люди, які хочуть вбити Путіна - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за час повномасштабної війни з агресором Росією небезпека стала частиною його життя. Однак директору Кремля Володимиру Путіну погрожують більше, оскільки є люди які хочуть його вбити. Але з найбільшою небезпекою стикаються українські військові на фронті.

В інтерв'ю іспанському виданню El mundo він розповів про те, що звик до щоденної небезпеки і зробив свій вибір. За словами глави держави, Путіну зараз більше погрожують, ніж йому.

"Я звик до цього. Поруч зі мною багато людей, які також живуть в небезпеці. Це свідомий вибір, який ми зробили. Я пишаюся завданням, яке стоїть переді мною. Я живу з цим нормально. Тому я вам скажу, що Путіну зараз більше загрожують, ніж мені. Є ще люди, які хочуть його вбити", - вважає Зеленський.

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Також гарант додав, що він не готовий відповісти на питання, як бути людиною, яка стикається з найбільшими ризиками для свого життя. Він зазначив, що з найбільшою небезпекою стикаються бійці сил оборони України.

"Кожна секунда. Завжди є бомби. Спати і виживати дуже важко. Я був там декілька разів і знаю, що відбувається. Дай Бог їм сили йти далі і повернутися додому", - підкреслив Володимир Зеленський.

Раніше президент Зеленський розповів про втрати в лавах бойовиків ПВК Вагнер. За словами гаранта, українські війська ліквідували 21 тисячу бойовиків, 80 тисяч отримали поранення. Наступ окупантів з північного напрямку навряд чи очікується.

Крім того, Зеленський сказав, що для повної реалізації контрнаступу ЗСУ потрібен час. Західні країни повинні посилити постачання озброєнь.

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