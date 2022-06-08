Зеленський назвав головну помилку Росії / president.gov.ua

Росія від свого бажання стати монополістом на ринку зерна лише програє. Влада РФ думає виключно як політики, а не як менеджери, повідомив президент Володимир Зеленський під час виступи на Yale CEO Summit.

"Це так не працює, це інший бізнес. Ти можеш заповнити замість України той чи інший ринок з точки зору зерна. З Єгиптом або з іншими державами, які є імпортерами нашої продукції. Але потім, коли все це розблокується, ми запропонуємо Єгипту ынші ціни, вони будуть меншими, ніж ціни на зерно, яке є в Росії, і знову держава перейде до тих, де вигідно", - підкреслив глава Української держави.

При цьому він додав, що такі дії з боку РФ дуже велика помилка, адже це призведе до харчового геноциду в багатьох країнах світу.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський 7 червня заявив, що ЗСУ не можуть перейти до широкомасштабної контрнаступної військової операції через брак військової техніки. У російських окупантів перевага в озброєннях, а Україна прагне зберегти життя своїх військових.

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що армії України для повномасштабного контрнаступу потрібно багато сучасної зброї. Йдеться про сотні одиниць ракетних систем, артилерії, а також літаки, танки і тисячі безпілотників. Також слід сформувати шість бригад чисельністю 25 тисяч осіб.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україні потрібно більше зброї від Заходу. Українські війська серйозно поступаються в артилерійській потужності російської армії на Донбасі. Без поставок потрібної кількості озброєнь Україні складно зупинити наступ Росії, не кажучи вже про перехід до контрнаступної військової операції.