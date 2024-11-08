"Непристойним не вважаю, але не дзвоню": Путін рознився, говорячи про розмову з Трампом

Головне із заяви Путіна:
- Путін готовий до діалогу із Заходом
- Путін не хоче першим дзвонити Трампу через образу на Захід
Російський диктатор Володимир Путін привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах і почав скиглити, згадуючи про те, що йому перестали телефонувати лідери західних країн. Відео вже розлетілися в Мережі.
Він також стверджує, що нібито готовий до розмови із Заходом і чекає, коли ж йому зателефонує сам Трамп.
"Я не вважаю негожим і зі свого боку йому (Трампу - ред.) зателефонувати. Я просто не роблю це, тому що керівники західних держав мало не щотижня мені дзвонили, а потім припинили. Не хочуть - і не треба. Ми, як бачите, живі і здорові, розвиваємося. Якщо хтось захоче відновити контакти, я завжди говорив і говорю, що ми нічого проти не маємо", - сказав Путін.
Дивіться відео із заявою Володимира Путіна:
Реакція Росії на обрання Трампа - головні новини:
Росія не має ілюзій щодо президентства Дональда Трампа, сказав Дмитро Пєсков. За словами кремлівського спікера, риторика політика може змінитися після того, як він зайде в Білий дім.
Офіційна Москва співпрацюватиме з адміністрацією Трампа з позиції своїх так званих національних інтересів, сказали у МЗС РФ. У дипломатичному відомстві додали, що мають намір вибудовувати відносини з Вашингтоном, мовляв, з позиції "досягнення цілей" війни проти України.
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