Західні чиновники тиснуть на Київ заради проведення виборів під час війни - Washington Post

Незважаючи на війну Росії в Україні і воєнний стан, деякі західні політики підштовхують Київ до проведення виборів в Раду і президента.

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Частина західних чиновників тиснуть на Київ - щоб влада України провела вибори в Раду і вибори президента / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Незважаючи на війну, яку Росія розв'язала проти України, деякі західні політики підштовхують офіційний Київ до проведення парламентських і президентських виборів. Про це повідомляє американське авторитетне видання Washington Post.

"Ця перспектива змусила багатьох українських чиновників "чухати потилицю", - зазначають журналісти.

Цю пропозицію спочатку висунув керівник парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс. Його підтримав також наполягало сенатор Ліндсі Грем під час візиту до Києва минулого місяця разом з сенаторами Річардом Блюменталем і Елізабет Уоррен.

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Багато шанувальників Республіканської партії підхопили цю справу - включаючи найбільш одіозних персонажів за типом скандального телеведучого Такера Карлсона. Він і зовсім незрозуміло чому звинувачував президента Зеленського у скасуванні виборів. У той час, як Конституція України прямо забороняє проводити вибори в умовах воєнного стану.

Проведення вільних і чесних виборів у воєнний час фактично неможливе і також необдумане, на думку українських чиновників, експертів з виборів і прихильників демократії, кажуть американським журналістам українські чиновники. Вони нагадують, що зараз приблизно 20% території України окуповані російськими військами. Мільйони українців стали переселенцями, а багато хто став біженцями і живуть за кордоном.

Українські чиновники кажуть, що для проведення голосування у воєнний час необхідно подолати значні фінансові, матеріально-технічні та юридичні перепони. У приватних розмовах деякі стверджують, що така перспектива абсолютно неможлива і може дати російським силам спосіб проникнути в Україну і послабити її зсередини.

Вибори в Україні

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не проти проведення виборів у 2024 році, але вказав на ряд проблем в їх організації, зокрема на окупованих територіях, на фронті і за кордоном.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що вибори під час війни в Україні неможливо провести.

"Я можу сказати: як тільки агітатори зайдуть в окопи - ми програємо. Не може агітація бути в окопах, а наші люди поки знаходяться в окопах. А завдання держави досить просте-забезпечити голосування кожного і кожної", – зазначив він.

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