"Я той хлопець, який зупинив Путіна": Байден здивував заявою після дебатів

Президент США Джо Байден приписав собі досягнення щодо російського диктатора Володимира Путіна - заявивши, що він зміг його зупинити. Про це він сказав в інтерв'ю ABC News.
Американський лідер також назвав себе людиною, якій вдалося згуртувати НАТО та об'єднати 50 держав, що перебувають не лише в Європі, щоб допомогти українцям, які протистоять агресії РФ.
"Я той хлопець, який зупинив Путіна. Ніхто не думав, що це може статися. Я той хлопець, який разом з AUKUS (тристоронній безпековий пакт, альянс, що утворили Штати, Британія та Австралія, - ред.) розробив південно-тихоокеанську ініціативу", - сказав Байден.відео дня
Він також виправдався за провальні дебати з опонентом на майбутніх виборах президента США - експрезидентом республіканцем Дональдом Трампом. Очільник країни стверджував, що був хворим і "почувався жахливо".
За словами Байдена, до заходу він навіть просив перевірити, чи немає в нього коронавірусу COVID, тест виявився негативним.
"Я просто сильно застудився", - додав він.
Крім того, Байден запевнив, що може перемогти Трампа на виборах і керувати американською державою протягом другого президентського терміну.
"Я б не балотувався, якби не думав, що це так", - наголосив він.
Вибори президента США 2024
Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.
15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії.
25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін.
У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року.
Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти.
Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому.
У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.
Дебати Байдена і Трампа - що відомо
Нагадаємо, 27 червня у США відбулися перші дебати між президентом США Джо Байденом і кандидатом на цю посаду від Республіканської партії Дональдом Трампом.
Виборці Байдена і Трампа відреагували на дебати. За підсумками дебатів 60% респондентів вважають, що республіканець Дональд Трамп продемонстрував більш впевнену позицію, ніж демократ Джо Байден. Зокрема, Байден втратив лише 1,6% у рейтингах .
В той же час, президент США Джо Байден не планує йти з президентських перегонів і продовжить боротьбу за другий термін у Білому домі.
Читайте також:
- "Важко дебатувати з брехуном": Байден відреагував на результати дебатів з Трампом
- Другий тур дебатів із Трампом і вихід із "перегонів": рішення Байдена - CNN
- "Трамп – не найкращий кандидат": чому Пекіну вигідна перемога Байдена – думка
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред