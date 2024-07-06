"Я той хлопець, який зупинив Путіна": Байден здивував заявою після дебатів

Байден запевнив, що може перемогти Трампа на виборах і керувати американською державою протягом другого президентського терміну.

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Байден здивував заявою після дебатів / колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН, скріншот

Президент США Джо Байден приписав собі досягнення щодо російського диктатора Володимира Путіна - заявивши, що він зміг його зупинити. Про це він сказав в інтерв'ю ABC News.

Американський лідер також назвав себе людиною, якій вдалося згуртувати НАТО та об'єднати 50 держав, що перебувають не лише в Європі, щоб допомогти українцям, які протистоять агресії РФ.

"Я той хлопець, який зупинив Путіна. Ніхто не думав, що це може статися. Я той хлопець, який разом з AUKUS (тристоронній безпековий пакт, альянс, що утворили Штати, Британія та Австралія, - ред.) розробив південно-тихоокеанську ініціативу", - сказав Байден. відео дня

Він також виправдався за провальні дебати з опонентом на майбутніх виборах президента США - експрезидентом республіканцем Дональдом Трампом. Очільник країни стверджував, що був хворим і "почувався жахливо".

За словами Байдена, до заходу він навіть просив перевірити, чи немає в нього коронавірусу COVID, тест виявився негативним.

"Я просто сильно застудився", - додав він.

Крім того, Байден запевнив, що може перемогти Трампа на виборах і керувати американською державою протягом другого президентського терміну.

"Я б не балотувався, якби не думав, що це так", - наголосив він.

Вибори президента США 2024 Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. 15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії. 25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін. У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року. Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти. Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому. У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.

Дебати Байдена і Трампа - що відомо

Нагадаємо, 27 червня у США відбулися перші дебати між президентом США Джо Байденом і кандидатом на цю посаду від Республіканської партії Дональдом Трампом.

Виборці Байдена і Трампа відреагували на дебати. За підсумками дебатів 60% респондентів вважають, що республіканець Дональд Трамп продемонстрував більш впевнену позицію, ніж демократ Джо Байден. Зокрема, Байден втратив лише 1,6% у рейтингах .

В той же час, президент США Джо Байден не планує йти з президентських перегонів і продовжить боротьбу за другий термін у Білому домі.

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