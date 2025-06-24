'Ми будуємо міст': генсек НАТО впевнено натякнув на сюрприз для України

Генсек НАТО Марк Рютте нагадав, що торішній саміт у Вашингтоні визначив курс України до членства в Альянсі.

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У декларації саміту НАТО будуть "важливі формулювання" щодо України / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, УНІАН

Ключові тези Рютте:

Декларація саміту НАТО в Гаазі міститиме важливі формулювання щодо України

Наразі будується "міст" до НАТО для України

За весь рік допомога Україні буде більша, ніж минулого року

Підсумкова декларація гаазького саміту міститиме "важливі формулювання" щодо України. Будується міст для вступу України до Північноатлантичного альянсу. Про це заявив генсекретар Альянсу Марк Рютте під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Гаазі.

За словами Рютте, у декларації буде чітко відображено позицію Альянсу щодо незворотності євроатлантичного курсу України. Він нагадав, що торішній саміт у Вашингтоні визначив курс України до членства в НАТО, і сьогодні цей шлях активно розбудовується.

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"Ми вирішили, що є незворотній шлях для України до НАТО. Ми будуємо цей міст, поки ми говоримо", - зазначив Рютте.

Він також нагадав, що європейські та канадські члени Альянсу вже пообіцяли виділити понад 35 мільярдів євро на підтримку України. За його словами, ця сума, ймовірно, зросте до кінця року і перевищить минулорічні обсяги.

"Звичайно, я не можу нічого розголошувати про декларацію саміту, але ми можемо з упевненістю припустити, що в декларації саміту буде важлива мова про Україну і про підтримку України, в тому числі й фінансову, в майбутньому", - додав генсек НАТО.

Витрати НАТО на оборону / Інфограіка: Главред

Саміт НАТО в Гаазі - новини за темою

Як повідомляв Главред, адміністрація Дональда Трампа чинить тиск на союзників по НАТО, щоб обмежити згадки про Україну у фінальному комюніке саміту в Гаазі. За даними Newsweek, Вашингтон прагне згадати лише обороноздатність України, без чіткого підтвердження підтримки.

Президент Володимир Зеленський візьме участь у робочій вечері лідерів країн НАТО 24 червня в Гаазі, де очікується також присутність Дональда Трампа. Не виключена їхня особиста зустріч.

Крім цього, Зеленський заявив, що вступ України до НАТО вигідний самому Альянсу, оскільки посилить його. Водночас президент визнав, що наразі членство України в НАТО є неможливим.

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Хто такий Марк Рютте? Марк Рютте – нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 року. 26 червня 2024 призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року. Прем'єрміністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до до 2 липня 2024 року. Після закінчення інституту працював упродовж десяти років у харчовій компанії, поки 2002 року не перейшов у сферу національної політики. Був міністром у соціальних справ, згодом – освіти, культури і науки в першому і другому уряді Балкененде, очолював фракцію Народної партії за свободу і демократію в другій палаті Генеральних штатів. Рютте оголосив про намір балотуватись на посаду Генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберґа в жовтні 2023, і його намір отримав офіційну підтримку від урядів США, Великої Британії, Німеччини і Франції у лютому 2024 року. Маркові Рютте протягом наступних місяців вдалося подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини і Румунії, причому його останній конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від змагання за посаду в червні 2024 року, пише Вікіпедія.

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