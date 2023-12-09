"Вибори" Путіна в окупації: в МЗС рознесли плани Росії і попередили Кремль

Плани агресора Росії провести так звані вибори Володимира Путіна на окупованих територіях України - незаконні і нікчемні. У країні-окупанті повинні розуміти, що включення "голосів" з окупації поставить під сумнів усього російського президентського "виборчого процесу". Про це заявили у Міністерстві закордонних справ.
У пресслужбі МЗС акцентували увагу на тому, що Росія грубо порушує міжнародне право, а її плани щодо "виборів" в окупації не мають нічого спільного із законом.
"Проведення російських виборів на українських територіях грубо порушує Конституцію і законодавство України, норми і принципи міжнародного права, зокрема Статут ООН. Такий виборчий процес, як і інші подібні пропагандистські заходи в минулому, буде незаконним і нікчемним", - зазначено в повідомленні.відео дня
Також у Києві попередили Москву, що її "заходи" на захоплених територіях України поставлять під сумнів легітимність результату "виборів президента Росії" в цілому.
Україна закликала Захід до реакції
У Міністерстві закликали західний світ відреагувати на російські плани і ухвалити низку рішень:
міжнародне співтовариство рішуче засудити намір країни-терориста провести вибори на тимчасово окупованих територіях;
накласти санкції на причетних до організації та проведення виборів;
іноземні держави не надсилатимуть власних громадян як спостерігачів на псевдовибори. Для тих, хто братиме участь - передбачена кримінальна відповідальність.
"Будь-які вибори у Росії не мають нічого спільного з демократією. Вони служать лише інструментом утримання російського режиму при владі", - підкреслили в МЗС України.
Вибори Путіна в Росії
На території Росії 17 березня 2024 року мають відбутися вибори президента. Пост глави держави з 2000 року (з перервою на термін Медведєва, який був президентом в період з 2008 по 2012 рік) посідає Володимир Путін.
Німецьке інформагентство Reuters ще на початку листопаді повідомляло, що Путін зібрався на новий 6-річний термін.
Путін в черговий раз "переобереться" на пост президента, сказав рупор Кремля Дмитро Пєсков. Тоді він говорив, що сам Путін поки що відкрито не зізнається, чи піде на свої вибори.
8 грудня Путін заявив, що він піде на новий президентський термін. Вибори у Росії проведуть за новою схемою, "голосувати" будуть одразу три дні: 15,16 і 17 березня. Практику розтягування так званого волевиявлення Кремль реалізує останніми роками.
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