"Вибори" Путіна в окупації: в МЗС рознесли плани Росії і попередили Кремль

Пропагандистські заходи Росії на окупованих територіях, такі як "вибори" глави Кремля Володимира Путіна – нікчемні і незаконні, сказали у МЗС України.

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"Вибори" в окупації поставлять під сумнів легітимність Путіна - МЗС / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, DeepState

Плани агресора Росії провести так звані вибори Володимира Путіна на окупованих територіях України - незаконні і нікчемні. У країні-окупанті повинні розуміти, що включення "голосів" з окупації поставить під сумнів усього російського президентського "виборчого процесу". Про це заявили у Міністерстві закордонних справ.

У пресслужбі МЗС акцентували увагу на тому, що Росія грубо порушує міжнародне право, а її плани щодо "виборів" в окупації не мають нічого спільного із законом.

"Проведення російських виборів на українських територіях грубо порушує Конституцію і законодавство України, норми і принципи міжнародного права, зокрема Статут ООН. Такий виборчий процес, як і інші подібні пропагандистські заходи в минулому, буде незаконним і нікчемним", - зазначено в повідомленні. відео дня

Також у Києві попередили Москву, що її "заходи" на захоплених територіях України поставлять під сумнів легітимність результату "виборів президента Росії" в цілому.

Україна закликала Захід до реакції

У Міністерстві закликали західний світ відреагувати на російські плани і ухвалити низку рішень:

міжнародне співтовариство рішуче засудити намір країни-терориста провести вибори на тимчасово окупованих територіях;

накласти санкції на причетних до організації та проведення виборів;

іноземні держави не надсилатимуть власних громадян як спостерігачів на псевдовибори. Для тих, хто братиме участь - передбачена кримінальна відповідальність.

"Будь-які вибори у Росії не мають нічого спільного з демократією. Вони служать лише інструментом утримання російського режиму при владі", - підкреслили в МЗС України.

Вибори Путіна в Росії

На території Росії 17 березня 2024 року мають відбутися вибори президента. Пост глави держави з 2000 року (з перервою на термін Медведєва, який був президентом в період з 2008 по 2012 рік) посідає Володимир Путін.

Німецьке інформагентство Reuters ще на початку листопаді повідомляло, що Путін зібрався на новий 6-річний термін.

Путін в черговий раз "переобереться" на пост президента, сказав рупор Кремля Дмитро Пєсков. Тоді він говорив, що сам Путін поки що відкрито не зізнається, чи піде на свої вибори.

8 грудня Путін заявив, що він піде на новий президентський термін. Вибори у Росії проведуть за новою схемою, "голосувати" будуть одразу три дні: 15,16 і 17 березня. Практику розтягування так званого волевиявлення Кремль реалізує останніми роками.

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