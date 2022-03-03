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Запам'ятайте, безбожники, коли мільйони людей проклинають, вам нема чим рятуватися - Зеленський

3 березня 2022, 11:17

За словами президента, ті хто думають налякати українців, нічого не знають про цей народ.

Зеленський
Зеленський виступив з ранковим зверненням / скріншот

Президент України Володимир Зеленський 3 березня виступив перед українцями з традиційним щоденним відеозверненням.

За його словами, саме в цей день два роки тому в Україні був зафіксований перший випадок коронавірусу. Але країна впоралася, тому що була єдиною. Це, як стверджує президент, доказ сили українського народу.

Зеленський заявив, що Росія вторглася в нашу незалежну країну на нашу землю.

"Гострий припадок агресії, манія величі, манія переслідування, важкі психологічні комплекси і як наслідок - ракетні комплекси, реактивна артилерія, танки та інша бронетехніка просто як сарана. Всі лінії нашої оборони збережені. На жодному напрямку стратегічної оборони у ворога немає успіху. Вони пригнічені і приречені", - сказав він.

Також, за словами президента, Україна зустрічає перших іноземних добровольців, а Росію він закликав вчити слова репарація і контрибуція.

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"Нас стільки разів хотіли знищити. Не змогли. Ми пройшли стільки всього! І якщо хтось думає, що, подолавши все це, українці злякаються, зламаються або здадуться – він нічого не знає про Україну. І йому нічого робити в Україні", - завив Зеленський.

Президент заявив, що українці, які втратили роботу через війну отримають по 6 тис. гривень від держави.

"Ракетно-бомбові удари по українських містах-це визнання, що не змогли зробити нічого істотного на нашій землі... Чернігів, Суми, Миколаїв утримують оборону. Одеса. Вони хочуть зруйнувати нашу Одесу, але побачать тільки дно Чорного моря", - додав президент України.

Також він згадав про зруйновані храми - зокрема, Успенський собор у Харкові, в який напередодні влетів снаряд.

"Навіть якщо ви зруйнуєте всі наші собори і церкви, ви не зруйнуєте нашу віру — в Україну у Бога, у людей. Ми відновимо кожен будинок, кожну вулицю і кожне місто. Ви відшкодуєте нам все, що зробили проти держави і кожного українця. Запам'ятайте, безбожники, коли мільйони людей проклинають, вам нічим рятуватися", - підсумував Зеленський.

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