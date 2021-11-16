Крилатий трофей - прямий доказ військ РФ на Донбасі: ЗСУ збили ще один ворожий БПЛА

ЗСУ збили черговий безпілотник росіян на Донбасі / УНІАН

Українські військові в районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі збили російський безпілотний літальний апарат Орлан-10, який перетнув лінію розмежування. Такого роду БПЛА використовуються для ведення розвідки і коригування вогню артилерії. Безпілотник знаходиться на балансі тільки у ЗС РФ, що зайвий раз підтверджує присутність російських військових і техніки на Донбасі. Про це заявили в українській делегації в ТКГ.

У преслужбі делегації Києва розповіли про те, що російські бойовики в черговий раз порушили мирні домовленості щодо Донбасу. У районі проведення ООС вони використовували безпілотник, який перелетів лінію розмежування. БПЛА було збито українськими військовими.читайте такожПотужний удар на Донбасі: Резніков анонсував нові закупівлі БПЛА

"Російські збройні формування продовжують порушувати Мінські угоди і Комплекс додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню. Так, в районі проведення Операції об'єднаних сил засобами радіоелектронної боротьби було примушено до посадки БПЛА противника,що перетнув лінію розмежування на Донбасі", - наголошується в повідомленні.

Також вказується, що це БПЛА Орлан-10, призначення якого – ведення розвідки і коригування вогню артилерії. Такі безпілотні літальні апарати знаходяться на озброєнні виключно Збройних сил Росії.

Як підкреслили в ТКГ, черговий прецедент продемонстрував присутність російських військ і військової техніки на Донбасі.

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Нагадаємо, 7 листопада в ЗСУ заявили про те, що гібридні російські війська на Донбасі постійно застосовують безпілотники з метою скидання вибухових пристроїв на позиції українських військ. В результаті ворожий БПЛА було збито.

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Застосування ЗСУ безпілотника Bayraktar на Донбасі

Волонтер Роман Донік 26 жовтня заявив, що ЗСУ застосували придбаний у Туреччини бепілотнік Bayraktar під час військового протистояння на Донбасі. Українські війська відповіли на дії російських незаконних збройних формувань "ДНР", які обстріляли позиції ООС в районі Гранітного. Була знищена ворожа гармата.

У штабі ООС підтвердили факт застосування Bayraktar на Донбасі. Українські військові пояснили, що російські бойовики з гаубиць Д-30 здійснили обстріл позицій ЗСУ в районі Гранітного. Поранення отримали двоє українських військових, один з них загинув. Головнокомандувач Залужний віддав наказ застосувати Bayraktar.

Франція та Німеччина оголосили про те, що вони стурбовані ситуацією на Донбасі і застосуванням армією України БПЛА Bayraktar. Вони закликали сторони до деескалації конфлікту і заявили про продовження роботи в нормандському форматі.

Командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв заявив, що безпілотники Bayraktar знаходяться не тільки на Донбасі, але і в північних і південних областях України. Військові готові застосовувати БПЛА в будь-який час і за будь-яких умов.

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