УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Крилатий трофей - прямий доказ військ РФ на Донбасі: ЗСУ збили ще один ворожий БПЛА

16 листопада 2021, 10:44

Безпілотник Орлан-10 застосовується при розвідці і коригуванні вогню артилерії, він знаходиться на балансі тільки у Збройних сил Росії.

ВСУ
ЗСУ збили черговий безпілотник росіян на Донбасі / УНІАН

Українські військові в районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі збили російський безпілотний літальний апарат Орлан-10, який перетнув лінію розмежування. Такого роду БПЛА використовуються для ведення розвідки і коригування вогню артилерії. Безпілотник знаходиться на балансі тільки у ЗС РФ, що зайвий раз підтверджує присутність російських військових і техніки на Донбасі. Про це заявили в українській делегації в ТКГ.

У преслужбі делегації Києва розповіли про те, що російські бойовики в черговий раз порушили мирні домовленості щодо Донбасу. У районі проведення ООС вони використовували безпілотник, який перелетів лінію розмежування. БПЛА було збито українськими військовими.читайте такожПотужний удар на Донбасі: Резніков анонсував нові закупівлі БПЛА

"Російські збройні формування продовжують порушувати Мінські угоди і Комплекс додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню. Так, в районі проведення Операції об'єднаних сил засобами радіоелектронної боротьби було примушено до посадки БПЛА противника,що перетнув лінію розмежування на Донбасі", - наголошується в повідомленні.

Також вказується, що це БПЛА Орлан-10, призначення якого – ведення розвідки і коригування вогню артилерії. Такі безпілотні літальні апарати знаходяться на озброєнні виключно Збройних сил Росії.

Як підкреслили в ТКГ, черговий прецедент продемонстрував присутність російських військ і військової техніки на Донбасі.

Реклама

Нагадаємо, 7 листопада в ЗСУ заявили про те, що гібридні російські війська на Донбасі постійно застосовують безпілотники з метою скидання вибухових пристроїв на позиції українських військ. В результаті ворожий БПЛА було збито.

Дивіться відео ТСН - у ЗСУ розповіли про ситуацію зі Старомар'ївкою

Застосування ЗСУ безпілотника Bayraktar на Донбасі

Волонтер Роман Донік 26 жовтня заявив, що ЗСУ застосували придбаний у Туреччини бепілотнік Bayraktar під час військового протистояння на Донбасі. Українські війська відповіли на дії російських незаконних збройних формувань "ДНР", які обстріляли позиції ООС в районі Гранітного. Була знищена ворожа гармата.

У штабі ООС підтвердили факт застосування Bayraktar на Донбасі. Українські військові пояснили, що російські бойовики з гаубиць Д-30 здійснили обстріл позицій ЗСУ в районі Гранітного. Поранення отримали двоє українських військових, один з них загинув. Головнокомандувач Залужний віддав наказ застосувати Bayraktar.

Франція та Німеччина оголосили про те, що вони стурбовані ситуацією на Донбасі і застосуванням армією України БПЛА Bayraktar. Вони закликали сторони до деескалації конфлікту і заявили про продовження роботи в нормандському форматі.

Командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв заявив, що безпілотники Bayraktar знаходяться не тільки на Донбасі, але і в північних і південних областях України. Військові готові застосовувати БПЛА в будь-який час і за будь-яких умов.

Главред рекомендує:

viber
новини Росії ЗСУ безпілотник ЛДНР новини України новини Донбасу
Зараз ви переглядаєте новину «Крилатий трофей - прямий доказ військ РФ на Донбасі: ЗСУ збили ще один ворожий БПЛА». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Смачна закуска на Новий рік 2022 за 10 хвилин: рулет з лаваша та крабовими паличкамиСмачна закуска на Новий рік 2022 за 10 хвилин: рулет з лаваша та крабовими паличками Вріже дубак -25º: українцям пообіцяли хуртовини та назвали терміниВріже дубак -25º: українцям пообіцяли хуртовини та назвали терміни Найгарніший синій новорічний манікюр 2022, від якого складно відірвати поглядНайгарніший синій новорічний манікюр 2022, від якого складно відірвати погляд Гороскоп на сьогодні 14 листопада 2021: Ракам – грошове везіння, Стрільцям - небезпека на дорозіГороскоп на сьогодні 14 листопада 2021: Ракам – грошове везіння, Стрільцям - небезпека на дорозі Україна закипає, і є від чогоУкраїна закипає, і є від чого
12:07

За партією Зеленського крадеться партія Порошенка: Новий парламентський рейтинг

12:07

Україна почне виходити із "червоної" зони з наступного тижня - ЛяшкоВідео

11:57

У залі Київради депутати влаштували бійку: ЗМІ дізналися причинуВідео

11:39

Гроші знімали, поки він спав: клієнт ПриватБанк за 4 години залишився без копійки

11:30

Синоптик попередила про аномальний січень: якою буде погода в Україні в перший місяць 2022 року

Реклама
11:28

У Львові в приміщенні супермаркету померла людинаВідео

11:23

У Маріуполі копи зловили єнота Сеню-втікача і повернули його в зоопарк

11:11

Американська співачка сходила по-маленькому на фаната під час концерту

11:10

Новий штурм кордону: нелегали ламають загородження і прориваються до Польщі з БілорусіВідео

11:03

Зеленський та Порошенко втрачають підтримку: кого українці бачать новим президентом

10:57

Найгарніший червоний манікюр на Новий рік 2022, який змусить повірити в дивоФото

10:51

Під Києвом Mercedes протаранив вантажівку: у постраждалому учаснику ДТП впізнали "слугу народу"Відео

10:44

Крилатий трофей - прямий доказ військ РФ на Донбасі: ЗСУ збили ще один ворожий БПЛАВідео

09:58

"Кінець епохи бідності": Мережа вибухнула мемами через "Вовину тисячу"Відео

09:55

У скандального нардепа Киви проводять обшук

09:45

Запорука успіху 2022 року: астролог розповів, що потрібно встигнути зробити до нового року кожному знаку

09:37

Дорожче добірної свинини: "стратегічний" український продукт рекордно злетить у цініВідео

09:37

Атака на Україну і зрив "Нормандії": у Зеленського зробили заяву про новий крок Путіна щодо ДонбасуВідео

09:10

Кордонів із травматами не захищаютьПогляд

09:03

Повний місяць і місячне затемнення в листопаді 2021: яку небезпеку таїть в собі цей день

Реклама
08:41

Вихідні в грудні 2021 в Україні: скільки будемо відпочивати

08:27

За добу в Україні зафіксовано новий антирекорд смертності від COVID-19Відео

08:25

Військова операція Росії і прогнози Заходу: Україна очікує на загрозу вже на початку грудняВідео

08:10

Хмара уламків накрила МКС: РФ випробувала космічну зброю й піддала небезпеці космонавтів

08:00

Привітання з Днем радіо, телебачення і зв'язку в прозі, віршах і картинках

07:47

Гороскоп на сьогодні 16 листопада 2021: Овнам - інтриги, Дівам - віщі сниВідео

07:19

У Києва є дев'ять сценаріїв оборони на випадок вторгнення Росії - АрестовичВідео

06:46

Нові трубопроводи або справа миру: Джонсон заявив про вибір, який належить зробити ЄСВідео

06:30

СРСР 2.0 замаячив на горизонті: чи почнеться війна в БілорусіПогляд

05:42

Нарощені вії можуть викликати рак - лікарВідео

05:40

Смачний рулет на Новий рік 2022: готувати всього 20 хвилинВідео

05:12

Медичні міфи: лікар розповів, чи можна пити молоко під час застуди

04:52

Заморозить і засипле снігом: українцям дали крижаний прогноз і назвали терміниВідео

04:23

Медик розповів, які ознаки алкоголізму легко помітити на обличчі

03:45

Додайте трохи щастя в буденність: як прискорити синтез серотоніну і підняти настрій

02:59

Страшні політичні рішення і знищення бізнесу: експерт шокувала прогнозом про життя в УкраїніВідео

02:11

Як правильно доглядати за обличчям восени та взимку - поради косметологівВідео

01:55

"Це головний ворог організму": стоматолог назвав несподівану причину псування та випадіння зубів

01:40

Живий щит проти РФ: експерт оцінив сценарій перекидання британських спецсил в УкраїнуВідео

01:40

Експерти склали топ-3 звичайних звичок, які руйнують здоров'я

Реклама
00:45

Як залучити гроші: дієві способи для поповнення гаманцяВідео

00:12

Прикмети на 16 листопада: що не можна робити в день Анни і як не потрапити в бідуВідео

15 листопада, понеділок
23:58

Нова глава "Слуги народу" назвала найслабшу область для політсилиВідео

23:28

В Україні відкривають пункти вакцинації дітей проти COVID-19Відео

23:08

Імунолог назвав найефективнішу вакцину від коронавірусуВідео

22:59

Генсек НАТО заявив про нарощування військ Росії біля кордонів УкраїниВідео

22:59

Чи можна сир їсти кожен день - відповідь дієтолога

22:32

Щоб в будинку був достаток: як правильно мити підлогу та витирати пил, щоб залучити удачуВідео

22:25

Німеччина визнала "Батька": Меркель і Лукашенко обговорили ситуацію на кордоні з БілоруссюВідео

22:20

Яка каша дуже корисна для сніданку - відповідь вчених

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти