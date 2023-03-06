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Угорщина закликає до "капітуляції України": Подоляк розніс Будапешт за танці під дудку Путіна

6 березня 2023, 12:01
Угорщині, яка виступає адвокатом геноциду агресора Росії проти народу України, потрібно згадати про уроки історії, сказав радник голови ОП Михайло Подоляк.
Подоляк, Сійярто
Подоляк розкритикував Угорщину за вигідну агресору Росії риторику / Колаж Офіс президента, УНІАН

Заяви Угорщини щодо війни Росії проти України орієнтовані на адвокацію геноциду Москви проти українського народу. Будапешту слід уважно вдивитися в історію і зрозуміти, що такий підхід призводить до історичного фіаско. Угорська риторика спрямована на заклик до капітуляції Києва. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він написав про те, що політика Угорщини спрямована на захист агресора та адвокацію геноциду агресора РФ проти українського народу.

За словами чиновника, Будапешт фактично закликає Київ до капітуляції у війні, яку розв'язала країна-окупант Росія проти України.

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"Адвокатом диявола іноді бути вигідно. Але частіше це призводить до історичного фіаско. Коли Угорщина (устами Сійярто (Петера, глави угорського МЗС, - ред.) говорить, що "мета – припинити вбивати людей, а значить припинити вогонь", – вона закликає до капітуляції України і адвокатує російський геноцид. Але варто уважніше подивитися в історію...", - підкреслив Михайло Подоляк.

Сійярто закликав до "перемовин Байдена і Путіна щодо України"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав президента США Джо Байдена і главу агресора Росії Володимира Путіна до прямих перемовин для закінчення війни РФ проти України.

"Вони могли б надати набагато більшу послугу людству, якби поговорили один з одним вчора... Було б здорово, якби американці і росіяни нарешті поговорили один з одним і зробили все можливе, щоб скоріше закінчити цю війну... Ця війна повинна закінчитися негайно. Якщо не буде негайного припинення вогню і негайного початку мирних перемовин, це може стати величезною проблемою", - процитували його Magyar Hirlap.

Прем'єр-міністр Угорщини Орбан зібрався до Києва

Як повідомив Index, глава угорського МЗС Сійярто також розповів про те, що відомий своїми одіозними заявами щодо війни Росії з Україною прем'єр-міністр Віктор Орбан зібрався до Києва.

"Наразі уточнюються технічні деталі підготовки до візиту. Як тільки вони (у Орбана) побачать, що всі передумови виконані, візит може відбутися", - підкреслив Петер Сійярто.

Війна Росії проти України

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що обстановка всередині країни-окупанта Росії все більш напружена. Конфлікт між Міністерством оборони агресора і ватажком ПВК Вагнера Пригожиним вже в публічній площині. На думку українського чиновника, на РФ в найближчі місяці очікує посилене внутрішнє протистояння.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що у Росії вже запущений процес розпаду держави. Слід попрацювати над тим, щоб не допустити поширення ядерної зброї. На думку Данілова, в країні-агресорці є особистості, які готові повалити Путіна, і чекають часу, щоб діяти.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав, що агресорка Росія зазнала величезних втрат на війні проти України. Згідно з його прогнозом, за 3 місяці економіка окупантів не дозволить їм продовжувати військову агресію.

Дивіться відео ТСН - глава МЗС Угорщини їздив до Лукашенка, щоб "поговорити про мир в Україні"

Скандали за участю Угорщини:

Угорщина Петер Сійярто Михайло Подоляк Офіс президента війна Росії та України
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