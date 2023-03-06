Угорщина закликає до "капітуляції України": Подоляк розніс Будапешт за танці під дудку Путіна

Угорщині, яка виступає адвокатом геноциду агресора Росії проти народу України, потрібно згадати про уроки історії, сказав радник голови ОП Михайло Подоляк.

Подоляк розкритикував Угорщину за вигідну агресору Росії риторику / Колаж Офіс президента, УНІАН

Заяви Угорщини щодо війни Росії проти України орієнтовані на адвокацію геноциду Москви проти українського народу. Будапешту слід уважно вдивитися в історію і зрозуміти, що такий підхід призводить до історичного фіаско. Угорська риторика спрямована на заклик до капітуляції Києва. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він написав про те, що політика Угорщини спрямована на захист агресора та адвокацію геноциду агресора РФ проти українського народу.

За словами чиновника, Будапешт фактично закликає Київ до капітуляції у війні, яку розв'язала країна-окупант Росія проти України.

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"Адвокатом диявола іноді бути вигідно. Але частіше це призводить до історичного фіаско. Коли Угорщина (устами Сійярто (Петера, глави угорського МЗС, - ред.) говорить, що "мета – припинити вбивати людей, а значить припинити вогонь", – вона закликає до капітуляції України і адвокатує російський геноцид. Але варто уважніше подивитися в історію...", - підкреслив Михайло Подоляк.

Сійярто закликав до "перемовин Байдена і Путіна щодо України"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав президента США Джо Байдена і главу агресора Росії Володимира Путіна до прямих перемовин для закінчення війни РФ проти України.

"Вони могли б надати набагато більшу послугу людству, якби поговорили один з одним вчора... Було б здорово, якби американці і росіяни нарешті поговорили один з одним і зробили все можливе, щоб скоріше закінчити цю війну... Ця війна повинна закінчитися негайно. Якщо не буде негайного припинення вогню і негайного початку мирних перемовин, це може стати величезною проблемою", - процитували його Magyar Hirlap.

Прем'єр-міністр Угорщини Орбан зібрався до Києва

Як повідомив Index, глава угорського МЗС Сійярто також розповів про те, що відомий своїми одіозними заявами щодо війни Росії з Україною прем'єр-міністр Віктор Орбан зібрався до Києва.

"Наразі уточнюються технічні деталі підготовки до візиту. Як тільки вони (у Орбана) побачать, що всі передумови виконані, візит може відбутися", - підкреслив Петер Сійярто.

Війна Росії проти України

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що обстановка всередині країни-окупанта Росії все більш напружена. Конфлікт між Міністерством оборони агресора і ватажком ПВК Вагнера Пригожиним вже в публічній площині. На думку українського чиновника, на РФ в найближчі місяці очікує посилене внутрішнє протистояння.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що у Росії вже запущений процес розпаду держави. Слід попрацювати над тим, щоб не допустити поширення ядерної зброї. На думку Данілова, в країні-агресорці є особистості, які готові повалити Путіна, і чекають часу, щоб діяти.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав, що агресорка Росія зазнала величезних втрат на війні проти України. Згідно з його прогнозом, за 3 місяці економіка окупантів не дозволить їм продовжувати військову агресію.

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