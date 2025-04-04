Загроза розвалу НАТО: прогноз імовірності виходу США з Альянсу

Тарас Загородній прокоментував питання про те, чи можуть США покинути НАТО.

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Тарас Загородній оцінив імовірність переформатування НАТО / УНІАН, Главред

Важливе із заяв Загороднього:

Якщо США підуть з Європи, тоді Європа втратить залежність

ЄС може стати для США конкурентом - політичним і військовим

Політичний експерт Тарас Загородній прокоментував питання про те, чи можуть США покинути НАТО на тлі загострення відносин в Альянсі між союзниками.

"Думаю, що не покинуть. Якщо США підуть з Європи, значить, Європа втратить залежність від Штатів", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт говорить про те, що якщо Європа перестане залежати від США, отже, Вашингтон не зможе тиснути на європейські країни.

"Також якщо Європа стане незалежною від США, вона стане для них конкурентом - політичним, військовим тощо", - зазначив співрозмовник.

/ Главред

При цьому Загородній також додав: "Я вважаю, що США намагатимуться якимось чином бути присутніми в Європі, щоб вона не втратила залежності від них".

Дивіться відео - інтерв'ю Тараса Загороднього:

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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