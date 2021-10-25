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У планах Путіна – вся Європа: Данілов заявив про важкий період для України і назвав мету Кремля

25 жовтня 2021, 10:52

У Путіна наразі немає мотивації для завершення війни на Донбасі, вважає Олексій Данілов.

Олексій Данилов
Путін зацікавлений у дестабілізації ситуації у Європі - Данілов / УНІАН

На Київ очікують декілька складних місяців, оскільки починається період, пов'язаний з питанням продовження закону про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі. Москва хоче внести у документ свої ініціативи. Питання завершення російсько-української війни залежить від рішення Кремля. У президента РФ Володимира Путіна є амбіції не тільки відносно України, а й щодо Європи. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

У інтерв'ю РБК-Україна він розповів про те, що наразі українська влада зіткнеться зі складним періодом часу. Треба продовжувати закон про особливе місцеве самоврядування у ОРДЛО. Москва прагне внести до ініціативи свої зміни.читайте такожП'ять хвилин, один дзвінок - Крим з Донбасом в Україні: у Зеленського різко звернулися до Путіна і РФ

За словами чиновника, ключ від миру на Донбасі знаходиться у Москві. Війна може завершитися після того, як Путін ухвалить відповідне рішення.

"Насправді, ключ від цього всього лежить у Москві. І якщо Путін не прийме рішення про те, що війну треба закінчувати, то ви можете все що завгодно писати і робити", - зазначив Данілов.

Як вважає секретар РНБО, У Путіна поки що немає мотивації для завершення війни. Глава Кремля зацікавлений в дестабілізації ситуації не тільки в Україні, але й у Європі.

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"Тому що це велика гра з дестабілізації ситуації не тільки на території України. Насправді його цікавлять більші території... йому дуже не подобається те, як вони поводяться (Європа, - ред.)... він вважає, що повинен показати Європі, як це "правильно" має відбуватися", - підкреслив Олексій Данілов.

Війна Росії та України

Президент Володимир Зеленський 20 жовтня заявив, що незважаючи на домовленості щодо припинення вогню, ситуація на Донбасі загострюється. Україні слід бути готовою до будь-якого розвитку подій.

У МЗС 24 жовтня назвали Росію країною-окупантом і сказали, що Москва повинна виконувати свої зобов'язання, пов'язані з реалізацією домовленостей в рамках нормандського формату щодо Донбасу і діяльністю у захопленому Криму.

Спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович закликав Росію повернути Крим і Донбас в Україну. При цьому він попередив, що у зв'язку з агресивною політикою Кремля щодо Києва, українська держава не виключає сценарію, за якого ракети з території України будуть спрямовані на Москву.

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РНБО новини Росії Европа Володимир Путін новини України Олексій Данілов
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