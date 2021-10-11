В Офісі президента оцінили "образливу" статтю про Україну "слабака" Медведєва

Михайло Подоляк оцінив образливу статтю Медведєва / facebook.com/mpodolyak2

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна у відносинах з Росією враховує тільки офіційну позицію президента Володимира Путіна, а появі статті його соратника Дмитра Медведва з "шантажистською позицією" бачить два можливих пояснення.

У коментарі Українській правді Подоляк назвав "вкрай дивним, недоречним, неактуальним" текст, автором якого заявлений Дмитро Медведєв.

Він зазначив, що Медведєв "не запрошувався до розмови про організацію переговорів між президентами України і Росії" і що до колишнього президента РФ з іронією ставляться навіть в російських ЗМІ.

Подоляк озвучив кілька версій мотивів появи даного тексту.

"По-перше, Медведєв такою образливою тональністю міг спробувати показати старшим товаришам, що він ще чогось вартий. Це якщо рішення про написання такого тексту було його власним. Що сумнівно, розуміючи і приймаючи той факт, що сам Медведєв давно не виявляв жодної виразної активності.

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Інша версія - оскільки особливої репутаційної цінності Медведєв вже не має, рішення вкласти в його вуста відкриті образи і настільки грубу брехню може відображати той факт, що Медведєвим як слабкою фігурою, про яку ніхто не шкодуватиме, просто скористалися, щоб заявити різку шантажистську позицію", - зазначив Подоляк.

За його словами, якщо правдива друга версія, то "це показує вельми нервовий стан російського керівництва, яке просто не знає, як вивести з глухого кута відносини між Росією і цивілізованим світом".

Подоляк підкреслив ,що "текст за підписом Медведєва витриманий у такому стилі і в такій лексиці, що нагадує класичні пропагандистські тексти в радянських газетах 1930-х років".

"У будь-якому разі, українська сторона звертає увагу лише на позицію чинного президента Росії. Що звучить в його оточенні – це питання другорядне, як мінімум. Головне питання – яку позицію займає сам пан Путін. Адже від його імені офіційно звучали інші формулювання, і необхідність переговорів між Україною і Росією підтверджувалася.

З українського боку необхідні кроки зроблені. Якщо ж у Росії хочуть обговорити в тому числі й ідентичність України, чому приділено велику увагу в тексті Медведєва, то виходити необхідно з наступного.

Ідентичність українців і України як країни точно відрізняється від того, що було складено з цього приводу в рамках сконструйованої історії СРСР або короткого курсу історії КПРС. Цінності України відрізняються від того, що говорилося про них у минулому. Потрібно прийняти і поважати цей факт", - підсумував Подоляк.

Читайте такжеУ Путіна зробили різку заяву у відповідь на слова Арестовича про повернення Криму в УкраїнуНагадаємо, колишній президент і прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, якого відправили в почесне заслання на посаду заступника голови Радбезу РФ, написав українофобську статтю, в якій перерахував заїжджені кремлівські штампи про Україну.