"Майбутнього не переживе": Арестович розніс статтю Медведєва про Україну і порадив йому терапію

Арестович розніс статтю Медведєва про Україну і порадив йому терапію / УНІАН

Спікер Тристоронньої контактної групи, радник зі стратегічних комунікацій при Офісі президента Олексій Арестович розкритикував статтю заступника голови Радбезу, колишнього президента і експрем'єра РФ Дмитра Медведєва.

"Про нього два-три роки вже нічого не чути. Раптом він прокидається, і пише псевдоісторичну статтю, яка в собі містить низку історичних суперечностей, спотворень. Про що це, до чого це? Чи то до візиту Нуланд до Москви, чи то хтось з оточення Путіна вирішив виставити його посміховиськом і посміятися, але так медійна політика не ведеться. Не можна три роки не бути на екранах телевізорів і в медіа, а потім вискочити, і з'явитися з оцінками космічного масштабу. Це дуже неграмотна політика", - заявив Арестович у коментарі кореспонденту Vesti.ua.

Також Арестович розніс статтю Медведєва у своєму Facebook.

Меседжі чиновника він охрестив "балалайкою", і схарактеризував їх як "зовнішнє управління, ко-ко-ко, слабка влада, невизначений народ, фашисти".

"Балалайка все та ж - "зовнішнє управління, ко-ко-ко, слабка влада, невизначений народ, фашисти". На традиційне російське питання "Що робити?" Дмитро Анатолійович відповідає "... А нічого. Будемо терпіти". Відразу стає зрозумілим - хто винен. Цей висновок не залишає нам варіантів: вибрики московського державного розуму слід розглядати не історично, але психоаналітично", - пише Арестович у соцмережі.

Реклама

Радник ОП звинуватив Медведєва в бездіяльності, вказав на особливості логіки Москви, яку "слід розглядати не історично, але психоаналітично", звернув увагу на існування Московської держави як "ДНР" Золотої Орди і як наслідок – його підлегле становище перед Китаєм і "ханським чоботом".

"Це навіть не зовнішнє управління - це уроджений гібрид. Вбране з історичного дитинства відчуття ханського чобота на шиї і китайського присмаку в роті, фатальним чином позначилося на всій натурі потерпілих, і тепер привид зовнішнього управління вічно присутній у спальнях московських го-сударів і, здається, в будь-який момент може вибратися з шафи", - зазначив Арестович.

За його словами, одного разу ситуація зміниться.

"Одного разу Збройні Сили України разом з партнерами по НАТО обов'язково заповнять цю еее...незаповненість, і в темних глибинах вашого несвідомого обов'язково запанує гармонія", - сказав він.

"Бувши об'єктом без минулого, воно вічно дивиться в нього, а там - куди не глянь - височіє Русь-Україна. Спроба символічно заволодіти Матір'ю, Дмитру Анатолійовичу, укотре не вдалася, знову зісковзнули-с, замалі-с. Як терапію, раджу подивитися в майбутнє. Дмитре Анатолійовичу, з вашою і Божою допомогою, го-сударство Московське, майбутнього не переживе, голови скрутяться", - підсумував Арестович.

Нагадаємо, колишній президент і прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, якого відправили в почесне заслання на посаду заступника голови Радбезу РФ, написав українофобську статтю, в якій перерахував заїжджені кремлівські штампи про Україну.