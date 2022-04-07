У Мін'юсті розповіли, що потрібно для отримання компенсації за зруйноване житло

Малюська розповів , як отримати компенсацію / УНІАН

Для того, щоб отримати компенсацію за зруйноване під час війни житло, потрібні правовстановлюючі документи, розповів міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону.

Якщо цих документів немає, то їх слід неодмінно оформити, оскільки компенсації будуть виплачуватися тільки власникам житла.

Після чого буде кілька механізмів виплати компенсації. Передбачається, що будуть використовуватися кошти держбюджету і кошти РФ, які будуть відібрані як репарації і перерозподілені через спецінституції.

Наприклад, можна отримати компенсацію за допомогою звернення до ЄСПЛ. Тим, хто не хоче чекати, Малюська запропонував вже звертатися до ЄСПЛ. За його словами, цей механізм не швидкий, але він працює.

Звірства окупантів у Бучі

Російські військові ґвалтували і вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Крім того, російські окупанти у Бучі в підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч-катівню, де розстрілювали мирних жителів.

Окупанти пов'язували дітей і ґвалтували дівчаток.

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