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Щоб у СІЗО не було пандемії: Малюська "подарував" ув'язненим телефони та інтернет

22 жовтня 2021, 16:48

Таким чином у Міністерстві намагаються сприяти подоланню пандемії коронавірусу.

Малюська
Малюська турбується за життя ув'язнених / УНІАН

В українських СІЗО вводять нові правила, які дозволять ув'язненим безперешкодно користуватися Інтернетом і спілкуватися по телефону.

Як розповів міністр юстиції України Денис Малюська, телефонні розмови ув'язнених будуть прослуховуватися. Таким чином міністр заспокоює українців, які переживають за сплеск шахрайських "колл-центрів".

Крім того, в СІЗО можна буде користуватися Інтернетом. Але ось сайти будуть фільтруватися і ув'язнені не зможуть побачити будь-який контент мережі.

Також міністр озвучив вартість нових послуг у СІЗО. За його словами, телефонні розмови на місяць коштуватимуть 345 гривень, а Інтернет - 575 гривень.

До такого рішення в Мін'юсті прийшли з метою ресоціалізації ув'язнених і зменшення фізичних витрат для дотримання правил карантину.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Мін'юсті працює довічно засуджена співробітниця. Такий крок Малюська теж пояснив необхідністю ресоціалізації ув'язнених.

Також раніше до Фонду державного майна для продажу на аукціонах Міністерство юстиції передало ще три виправні колонії. Установи розташовані на територіях Волинської, Івано-Франківської та Львівської областях.

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СІЗО заключение Денис Малюська
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