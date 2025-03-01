Чекають "складні перемовини": літак Зеленського приземлився у Лондоні

У Великобританії відбудеться саміт європейських лідерів за очільництва прем'єра Британії Кіра Стармера.

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Зеленський прибув до Лондона / Колаж: Главред, фото: ОП, скрін з відео 5 каналу

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Літак з президентом Зеленським приземлився в аеропорту Лондон-Станстед

Зеленський і Стармер зустрінуться на Даунінг-стріт сьогодні в другій половині дня

У столиці Британії, в аеропорту "Лондон-Станстед" приземлився літак із президентом України Володимиром Зеленським. Вже сьогодні на нього чекає зустріч з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Про це йдеться у повідомленні ВВС.

Як відомо, завтра у Лондоні відбудеться саміт європейських лідерів, який збирає прем'єр Британії Кір Стармер.

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"Зеленський і голова уряду Британії Стармер зустрінуться на Даунінг-стріт сьогодні (1 березня — ред.), — заявив речник прем'єра Британії.

За даними Reuters, на очільника України чекають "складні перемовини" з лідерами Європи.

Вже завтра, в неділю, 2 березня, лідери обговорять гарантії безпеки для України. Також метою зустрічі є обговорення того, як забезпечити виконання майбутньої мирної угоди щодо України.

За словами британського прем'єра, така угода повинна включати і США. Але після суперечки Володимира Зеленського і Дональда Трампа стосовно цього є ще більші сумніви.

Реакція світових лідерів на скандал в США - що відомо

Як писав Главред, після перепалки між президентами в Білому домі, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер поговорив із Зеленським та Трампом. За даними західних ЗМІ, він зберіг "непохитну підтримку України".

Також і інші світові лідери масово відреагували на сварку Зеленського і Трампа. До прикладу, президент Франції Еммануель Макрон чітко заявив, що Росія - агресор, а Україна - постраждала сторона.

Однак були і деякі інші країни Європи, що були на боці Трампа у скандалі із Зеленським. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що очільник Штатів президент мужньо стояв за мир.

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