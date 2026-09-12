'Готові до переговорів': у РФ назвали цинічну умову зустрічі Зеленського та Путіна

Росія нібито залишається відкритою для переговорів з Україною, заявив Сергій Лавров.

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У РФ відповіли на пропозицію щодо зустрічі Володимира Путіна з Володимиром Зеленським / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Для переговорів Зеленський може приїхати до Москви, заявили в МЗС РФ

РФ нібито залишається відкритою для переговорів з Україною, каже Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав "величезним жестом доброї волі" з боку Росії запрошення президента України Володимира Зеленського приїхати до Москви для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Якщо він хоче зустрічатися, то нехай приїжджає", - цитують главу МЗС РФ російські пропагандисти.

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"І це вже величезний жест доброї волі з нашого боку, тому що він так і не скасував свій наказ про заборону контактів із Путіним та його командою. Тож доброї волі у нас вистачає, а у нього, як я розумію, злобних рис", - заявив Лавров.

Крім того, за його словами, Росія нібито залишається відкритою для переговорів з Україною. Водночас Лавров заявив, що на час їхнього проведення РФ не призупинятиме "СВО".

"Ми, як і раніше, готові до переговорів, але на цей період переговорів "спеціальна військова операція" не буде зупинена", - сказав Лавров.

Заява Пєскова

У Кремлі також відреагували на заяву президента Володимира Зеленського про готовність особисто зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним у США.

Про це висловився речник диктатора РФ Дмитро Пєсков. За його словами, якщо Зеленський дійсно хоче зустрітися з Путіним, то нібито може прилетіти до Москви.

Песков цинічно заявив, що раніше господар Кремля вже запрошував президента України до Москви. Мовляв, ця пропозиція досі чинна.

Переговори з РФ - думка експерта

Експерт Валерій Клочок висловився щодо можливих нових ініціатив, які можуть бути спрямовані на припинення війни в Україні. За його оцінкою, позиція Володимира Путіна щодо ключових питань залишається практично незмінною.

При цьому експерт припускає, що сторони потенційно можуть домовитися щодо окремих напрямків. Серед можливих варіантів компромісу він називає:

встановлення тимчасового режиму тиші в Чорному морі;

відновлення експортних операцій, що відповідає інтересам і України, і Росії;

відмову від нанесення ударів по об’єктах у глибині території супротивника.

Пропозиції щодо перемир’я - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент Зеленський раніше заявив, що Путін відмовляється вести переговори навіть про тимчасове припинення вогню. За його словами, президент США Дональд Трамп та європейські лідери прагнуть зупинити війну, і Україна розраховує на санкції.

Раніше Україна направила РФ пропозицію про перемир’я в Чорному морі. У МЗС РФ заявили, що жодних офіційних пропозицій про перемир’я не отримували.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна пропонує перемир’я. Росія публічно відкинула ідею припинення бойових дій на лінії зіткнення та пообіцяла посилити удари по логістиці.

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Про персону: Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом. З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

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