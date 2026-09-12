Зеленський "посперечався" щодо санкцій проти РФ: у чому розбіжність із Парижем

В умовах, коли українська економіка є мішенню для Росії, Європі не варто сприймати російських бізнесменів як друзів.

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Володимир Зеленський різко висловився щодо санкцій проти РФ / Колаж: Главред, фото: соцмережі В. Зеленського, Pexels

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Бізнес РФ повинен вжити конкретних заходів проти війни, заявляє Зеленський

Зняття санкцій з Усманова пов'язане для Парижа з питанням національної безпеки

Російський бізнес, який сплачує податки до бюджету війни, та російські бізнесмени мають відчувати, що для них немає спокійного місця у світі, доки триває війна, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Санкції мають і надалі діяти так, щоб з боку російського бізнесу надходив чіткий запит до російського керівництва щодо припинення війни та політики ненависті Росії до сусідів і до Європи", - наголосив він у Telegram.

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За словами Зеленського, санкційні режими партнерів від початку повномасштабної війни вибудовувалися таким чином, щоб російське керівництво не могло обіцяти наближеним бізнесменам відсутності наслідків війни.

Окремо Зеленський згадав російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

"Усманов і Фрідман – це саме той російський бізнес, який повинен знайти в собі сміливість зробити конкретні кроки проти війни. Саме ця російська економіка не повинна отримувати додаткових можливостей, поки українська економіка страждає від російського терору та небажання Путіна зупинити війну", - заявив президент.

Він наголосив, що на тлі російських атак не час обговорювати послаблення санкцій.

"П’ятсот "шахідів" на добу – це точно не той час, коли взагалі варто починати дискусію про послаблення санкцій, і тим більше щодо осіб, про яких ніхто не може сказати, як саме вони допомогли захистити життя та обмежити можливості Путіна продовжувати війну", – пише Зеленський.

Президент також закликав партнерів продовжувати тиск на РФ.

"Необхідно й надалі чинити всебічний тиск на Росію за війну. Посилюйте санкції проти Росії, а не послаблюйте Україну", – наголосив Зеленський.

Президент додав, що в умовах, коли українська економіка є для Росії мішенню, Європі не варто сприймати російських бізнесменів як друзів.

"Коли Росія використовує кожен євро і долар для затягування війни, це аморально і самогубно – давати російському бізнесу можливість жити так, щоб не відчувати наслідків війни", – заявив Зеленський.

Позиція Франції

Франція виступає за посилення санкційного тиску на Росію та підтримку України, а її вимога зняти санкції Євросоюзу з російського олігарха Алішера Усманова пов’язана з питанням національної безпеки та відповідним зверненням міжнародних партнерів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на французькі дипломатичні джерела.

Зазначається, що Франція – одна з країн, які найбільш активно долучаються до тиску на Росію, проте виключення Алішера Усманова зі списку санкцій пов’язане для Парижа з певним питанням національної безпеки.

"Франція є однією з країн, які найактивніше долучаються до посилення тиску всіма можливими засобами на російську військову машину", - заявив співрозмовник.

Також, за його словами, Франція активно залучена і до підтримки України.

"У нас є окреме питання, пов’язане з національною безпекою, і ми хотіли б дати позитивну відповідь нашим міжнародним партнерам, які звертаються до нас щодо пана Усманова", – пояснив дипломат.

/ Главред

Санкції проти РФ – новини за темою

Як раніше писав Главред, у липні стало відомо, що Білий дім погодив "пекельні санкції" проти РФ. Дональд Трамп заявляв, що серйозно розглядає можливість підтримати ініціативу, зазначивши, що робить це "на честь Ліндсі Грема", який був головним прихильником законопроекту.

Нагадаємо, що на зустрічі з прем'єр-міністром Іраку Алі аз-Зейді президент Трамп припустив, що підпише законопроект про санкції проти Росії.

Раніше повідомлялося, що група американських сенаторів від обох партій досягла згоди щодо законопроекту, який розширює можливості президента США Дональда Трампа щодо введення санкцій проти найбільших покупців російських енергоносіїв, а також посилює обмеження стосовно Ірану.

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Що таке санкції? Санкції - каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.

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