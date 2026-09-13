Космос підкинув моторошну загадку: астрономи зіткнулися з лякаючим відкриттям

Дослідники змоделювали різні сценарії еволюції зірки за допомогою MESA.

https://glavred.net/nauka/kosmos-prepodnes-zhutkuyu-zagadku-astronomy-stolknulis-s-pugayushchim-otkrytiem-10796258.html Посилання скопійоване

Вчені зробили важливе відкриття / Колаж: Главред, фото: Pixabay

Ви дізнаєтеся:

Сонце могло поглинути кам'янисту планету, маса якої в 5–10 разів перевищувала масу Землі

Дослідники змоделювали різні сценарії еволюції зірки

Астрономи висунули гіпотезу, що в перші роки існування Сонячної системи Сонце могло поглинути кам'янисту планету, маса якої в 5–10 разів перевищувала масу Землі.

На думку вчених, її речовина могла потрапити в глибокі шари зірки та змінити їхній хімічний склад, пише Futurism.

відео дня

Це потенційно пояснює деякі розбіжності між існуючими моделями Сонця та результатами спостережень, зокрема незвично низький вміст літію.

Дослідники змоделювали різні сценарії еволюції зірки за допомогою MESA та зіставили їх із даними про внутрішню будову Сонця. Розрахунки показали, що сценарій із поглинанням суперземлі здатний пояснити частину виявлених особливостей.

Така версія може також пролити світло на загадку Сонячної системи: суперземлі часто зустрічаються біля інших зірок, але серед восьми планет навколо Сонця їх немає. Можливо, одна з них існувала в минулому, але була знищена зіркою.

Однак вчені наголошують, що це поки що лише гіпотеза. Підтвердити її зможуть майбутні дослідження, якщо астрономам вдасться виявити в надрах Сонця характерні хімічні сліди поглиненої планети.

Знайдено двійника Землі: що відомо

Астрономи виявили екзопланету HD 189733b, яскраво-синє забарвлення якої може нагадувати земне. Але схожість оманлива: колір планети пояснюється не наявністю океанів, а незвичайним складом її розпеченої атмосфери.

HD 189733b розташована приблизно за 63 світлових роки від нас. Вона належить до категорії "гарячих юпітерів" - великих газових планет, що обертаються на вкрай близькій відстані від своїх зірок.

Читайте також:

Про ресурс: Futurism Futurism - американський онлайн-журнал про науку, технології та майбутнє, заснований 2017 року, пише Вікіпедія. Штаб-квартира розташована в Нью-Йорку, США. Його засновники - Алекс Клокус (Alex Klokus) і Джордан Леджуен (Jordan Lejuwaan). У 2019 році Futurism був придбаний Singularity University, а у 2021 році - медійною компанією Recurrent Ventures. Тематика публікацій - проривні технології, астрофізика, штучний інтелект, наука, космос, футуристичні ідеї.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред