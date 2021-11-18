Українських нацгвардійців послали захищати кордон з Білоруссю: ситуація загострюється

Таким чином в Україні будуть намагатися стримати потік мігрантів і попередити провокації.
Міністерство внутрішніх справ перенаправило додаткові сили Національної гвардії на українсько-білоруський кордон для допомоги підрозділам Державної прикордонної служби та Національної поліції.
Загалом, 8,5 тисячі військовослужбовців контролюватимуть ситуацію на кордоні.
Нацгвардійці будуть розміщені на напрямках потенційного руху незаконних мігрантів з Білорусі. Раніше всі профільні відомства прорахували ймовірні напрямки мігрантів.
читайте такожНП в Україні на кордоні з Білоруссю і атака мігрантів: експерт різко розніс дії КиєваКрім того, моніторити ситуацію на кордоні будуть безпілотники. Також залучать власну авіацію.
Таким чином в Україні намагатимуться стримати потік мігрантів і запобігти провокаціям.
Міграційна криза на кордоні з Білоруссю
- Криза з нелегальними мігрантами на білорусько-польському кордоні розпочався 8 листопада. Біженці зібралися групами, щоб перетнути кордон з Польщею.
- Пізніше нелегали встановили наметовий табір біля польського кордону. Варшава фіксувала сотні спроб прориву через кордон.
- Україна та інші країни Європи закликають Євросоюз вирішити питання з мігрантами біля кордонів Польщі. Вони вважають, що кризу організував самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Європа вимагає почати трибунал над Лукашенко.
Автор: Уляна Виноградова