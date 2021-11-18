Українських нацгвардійців послали захищати кордон з Білоруссю: ситуація загострюється

Нацгвардія готується до відправки на кордон / facebook.com/NGUmainpage

Міністерство внутрішніх справ перенаправило додаткові сили Національної гвардії на українсько-білоруський кордон для допомоги підрозділам Державної прикордонної служби та Національної поліції.

Загалом, 8,5 тисячі військовослужбовців контролюватимуть ситуацію на кордоні.

Нацгвардійці будуть розміщені на напрямках потенційного руху незаконних мігрантів з Білорусі. Раніше всі профільні відомства прорахували ймовірні напрямки мігрантів.

читайте такожНП в Україні на кордоні з Білоруссю і атака мігрантів: експерт різко розніс дії КиєваКрім того, моніторити ситуацію на кордоні будуть безпілотники. Також залучать власну авіацію.

Таким чином в Україні намагатимуться стримати потік мігрантів і запобігти провокаціям.

Міграційна криза на кордоні з Білоруссю