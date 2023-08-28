"Українські землі стануть російськими": кандидат у президенти США зробив скандальну заяву

У США раптово заявили про те, що можуть визнати російськими незаконно окуповані території України. Про це цинічно заявив кандидат у президенти США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі, повідомляє The Hill.
Таке рішення він пообіцяв ухвалити, якщо американці оберуть його президентом. Він навіть нахабно заявив, що планує відправитися в Москву в якості "президента" у 2025 році, щоб обговорити умови припинення війни в Україні.
Рамасвамі каже, що не допустить вступ України до НАТО в обмін на припинення Росією військового союзу з Китаєм. Також він обіцяє Росії, що зніме з неї санкції і поверне на світовий ринок.
Кандидат у президенти виступає проти розширення НАТО і вимагає, щоб європейські члени збільшили витрати на оборону.
Війна в Україні
Нагадаємо, у Зеленського розкрили несподіваний сценарій закінчення війни. Радник глави ОП Михайло Подоляк вважає, що вся внутрішня легітимність диктатора Путіна будується на переконанні російських еліт в тому, що він "ще не програв війну". Чим більше Росія буде втрачати окупованих територій, тим швидше відбудеться падіння підтримки режиму.
У ГУР розкрили деталі ударів на півдні. Учасники Руху опору в координації з ГУР здійснили дорозвідку та знищення низки ворожих об'єктів на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Нагадаємо, штурмовики ЗСУ знищили групу окупантів РФ, розстрілявши впритул. Штурмова група 30-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України знищила російських окупантів у ближньому бою.
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