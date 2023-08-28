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"Українські землі стануть російськими": кандидат у президенти США зробив скандальну заяву

Ангеліна Підвисоцька
28 серпня 2023, 22:50 оновлено 28 серпня, 22:55
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Вівек Рамасвамі планує домовлятися з Росією про припинення війни в Україні.
Вівек Рамасвамі, Бахмут
Кандидат у президенти США збирає визнати російськими окуповані території України / Колаж: Главред, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, Вікіпедія

У США раптово заявили про те, що можуть визнати російськими незаконно окуповані території України. Про це цинічно заявив кандидат у президенти США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі, повідомляє The Hill.

Таке рішення він пообіцяв ухвалити, якщо американці оберуть його президентом. Він навіть нахабно заявив, що планує відправитися в Москву в якості "президента" у 2025 році, щоб обговорити умови припинення війни в Україні.

Рамасвамі каже, що не допустить вступ України до НАТО в обмін на припинення Росією військового союзу з Китаєм. Також він обіцяє Росії, що зніме з неї санкції і поверне на світовий ринок.

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Кандидат у президенти виступає проти розширення НАТО і вимагає, щоб європейські члени збільшили витрати на оборону.

Війна в Україні

Нагадаємо, у Зеленського розкрили несподіваний сценарій закінчення війни. Радник глави ОП Михайло Подоляк вважає, що вся внутрішня легітимність диктатора Путіна будується на переконанні російських еліт в тому, що він "ще не програв війну". Чим більше Росія буде втрачати окупованих територій, тим швидше відбудеться падіння підтримки режиму.

У ГУР розкрили деталі ударів на півдні. Учасники Руху опору в координації з ГУР здійснили дорозвідку та знищення низки ворожих об'єктів на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Нагадаємо, штурмовики ЗСУ знищили групу окупантів РФ, розстрілявши впритул. Штурмова група 30-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України знищила російських окупантів у ближньому бою.

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війна в Україні новини США окуповані территории вторгнення Росії
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