У Білому домі різко відреагували на можливе рішення Китаю допомагати РФ

Американський президент Джо Байден 24 березня відвідає саміт НАТО.
У Білому домі розповіли, як поводитимуться і США, і союзники, у разі якщо Китай постачатиме зброю Росії.
За словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, під час закордонної поїздки в Брюсселі (мова йде про Саміт НАТО, який відбудеться 24 березня - ред.) президент США Джо Баден обов'язково консультуватиметься про потенційну участь Китаю про припинення війни в Україні, пише CNN.
Також наголошується, що Байден провів переговори з членами НАТО і ЄС щодо вирішення військових дій в Україні.
читайте такожУ США є докази націленої атаки армії Путіна по мирних об'єктах України"Він проконсультується з НАТО. Він також зробить це, коли звернеться до 27 лідерів Європейського Союзу, оскільки ЄС проводить саміт з Китаєм. Тому в четвер Сполучені Штати і наші європейські партнери зможуть тісно координувати свою думку з приводу нашого послання. Ми віримо, що ми на одній стороні з нашими європейськими партнерами, і ми будемо говорити з цього питання єдиним голосом", - додав Салліван.
Нагадаємо, в ОП заявили, що Європа повинна адекватно оцінювати ризики і наслідки військової агресії Росії.
Читайте також:
- Коли закінчиться війна в Україні: астролог назвала небезпечний період і дату затишшя на фронті
- У США є докази націленої атаки армії Путіна по мирних об'єктах України
- "Путін може напасти на інші країни": в ОП закликали Європу адекватно оцінювати ризики війни РФ