У Білому домі різко відреагували на можливе рішення Китаю допомагати РФ / Reuters

У Білому домі розповіли, як поводитимуться і США, і союзники, у разі якщо Китай постачатиме зброю Росії.

За словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, під час закордонної поїздки в Брюсселі (мова йде про Саміт НАТО, який відбудеться 24 березня - ред.) президент США Джо Баден обов'язково консультуватиметься про потенційну участь Китаю про припинення війни в Україні, пише CNN.

Також наголошується, що Байден провів переговори з членами НАТО і ЄС щодо вирішення військових дій в Україні.

читайте такожУ США є докази націленої атаки армії Путіна по мирних об'єктах України"Він проконсультується з НАТО. Він також зробить це, коли звернеться до 27 лідерів Європейського Союзу, оскільки ЄС проводить саміт з Китаєм. Тому в четвер Сполучені Штати і наші європейські партнери зможуть тісно координувати свою думку з приводу нашого послання. Ми віримо, що ми на одній стороні з нашими європейськими партнерами, і ми будемо говорити з цього питання єдиним голосом", - додав Салліван.

Нагадаємо, в ОП заявили, що Європа повинна адекватно оцінювати ризики і наслідки військової агресії Росії.

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