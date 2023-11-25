Україна отримає від Заходу бойові кораблі: Зеленський розкрив деталі

Країни-партнери передадуть Україні військові кораблі, щоб з'явилася можливість забезпечити безпеку суден в рамках роботи "зернового коридору" в Чорному морі. Домовленості досягнуті, отримання кораблів - питання близького майбутнього. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
На конференції Grain from Ukraine у Києві він розповів про те, що робота "зернового коридору" – одне з найбільших досягнень цього року. Україна отримає військові кораблі, щоб забезпечити його подальшу роботу.
"Ми домовилися з партнерами і будемо супроводжувати кораблі в морі, щоб забезпечити їх безпеку", - сказав гарант і додав, що Одеса буде краще захищена засобами ППО.відео дня
Також Володимир Зеленський підкреслив, що передача кораблів – питання близького майбутнього, домовленості з партнерами вже досягнуті.
Україна розблокувала зерновий коридор
Науковий співробітник Національного військово-історичного музею, оглядач Defence Express Володимир Заблоцький раніше казав, що Україна прорвала торговельну блокаду агресора Росії. Згідно з припущенням експерта, вже ЗСУ, якщо вийдуть до Азовського узбережжя, заблокують російське судноплавство.
У Британії дізналися про плани Росії відмовитися від блокади України в Чорному морі. У британській розвідці вважають, що окупанти, таким чином, хочуть поберегти свої військові кораблі.
"Ризик подальших військових втрат і жахливих політичних наслідків відвертої атаки російськими Військово-морськими силами на торговельне судноплавство, швидше за все, переважить будь-який виграш від спроби змусити блокувати торгівлю в Україні", - підкреслили розвідці Британії.
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