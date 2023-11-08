'Три прильоти по центру': в ВМС повідомили деталі удару по кораблю РФ

У Військово-Морських силах ЗСУ повідомили про те, що чекає на пошкоджені кораблі Чорноморського флоту "Мінськ" та нещодавно уражений "Аскольд".

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В ВМС повідомили деталі про удар по кораблю РФ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

У ВМС ЗСУ повідомили про те, яка доля чекає уражені Силами оборони України кораблі Чорноморського флоту. Мова йде про великий десантний корабель "Мінськ" та малий ракетний корабель "Аскольд". Про це під час брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса" повідомив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє УНІАН.

"На думку ВМС ЗСУ, по-перше, цей десантний корабель не підлягає відновленню через пошкодження, які він отримав. По-друге, він дуже старий та, по-третє – він дуже зношений. Тобто, новина про те, що його розбирають, має цілком логічне пояснення. Тому що насправді нічого іншого з цим кораблем зробити й не можна", - сказав Плетенчук.

За словами речника, заяви про нібито відбудову корабля поширюються росіянами лише з пропагандистською метою. Плетенчук вважає, що великий десантний корабель "Мінськ" розберуть на частини, для того, аби мати змогу ремонтувати інші пошкоджені кораблі Чорноморського флоту.

відео дня

Також, речник Військово-Морських сил ЗСУ зазначив, що корабель "Аскольд", уражений на території заводу в Керчі, не є знищеним.

"Ми бачимо лише, що пошкоджено центральну частину настройки шахт (пристрої для завантаження ракет – ред)… Тому звісно треба чекати на подальшу інформацію. Як ви бачите його ("Аскольд" - ред) в принципі не вважають знищеним – цей корабель не додали до списку знищених кораблів", - пояснив речник.

Він наголосив, що корабель "Аскольд" не зможе шквидко повернутися до строю, якщо взагалі це колись станеться.

"Ми бачили відео влучань – це три прильоти й це мають бути суттєві пошкодження. Особливо враховуючи те, що він перший корабель цієї серії в складі Чорноморського флоту. Перший з трьох побудованих в Керчі", - додав Плетенчук.

Удари по Криму

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, підтвердив, що саме Сили оборони України завдали удару по російському кораблю на заводі в Керчі. Він наголосив на тому, що подібні новини будуть з'являтись все частіше.

Водночас, 1 листопада васлідок ракетного удару по російських окупантах у захопленому Криму уражені військові бази РФ. Подробиці атаки повідомляє місцевий Telegram-канал Кримський вітер з посиланням на дані очевидців.

Також, 30 жовтня військоі бази РФ в Криму потрапили під удар. Як стало відомо із джерел, обстріл відбувався за допомогою отриманих із США ракет АТАСМS.

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