Зеленський показав на фото, що чекає на Європу, якщо НАТО не закриє небо над Україною

instagram.com/zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський в черговий раз звернувся до НАТО із закликом закрити небо над нашою країною.

На своїй сторінці в Instagram він опублікувавсерію знімків, на яких видно наслідки бомбардувань українських міст.

"Минулого року я попереджав лідерів НАТО: якщо проти РФ не буде жорстких превентивних санкцій, вона піде війною. І я мав рацію. Повторю ще раз: якщо ви не закриєте наше небо, російські ракети впадуть і на вашу територію, на територію НАТО. Це тільки питання часу", - написав президент у підписі до посту.

instagram.com/zelenskiy_official

instagram.com/zelenskiy_official

instagram.com/zelenskiy_official

instagram.com/zelenskiy_official

instagram.com/zelenskiy_official

​​​Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна вже понад 10 днів чує від Заходу тільки обіцянки щодо поставок літаків, а вина За кожну смерть в Україні лежить на росіянах, але відповідає за це і світ.

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