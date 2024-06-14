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Удари ЗСУ по глибокому тилу РФ: чи дозволить Байден використати зброю США - ISW

Марія Николишин
14 червня 2024, 09:17
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Дозвіл Україні використовувати надану США зброю для ударів по РФ, зменшила розмір "наземного притулку" окупантів максимум на 16%, повідомляє ISW.
Удари ЗСУ по глибокому тилу РФ: чи дозволить Байден використати зброю США - ISW
Байден висловився проти того, щоб дозволити ЗСУ завдавати ударів американським озброєнням по РФ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден знову висловився проти того, щоб дозволити ЗСУ завдавати ударів американським озброєнням по військових цілях в оперативних зонах або глибокому тилу Російської Федерації, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Там наводять слова Байдена, що "є сенс" дозволити українським військам бити російських військах, розташованих безпосередньо біля міжнародного кордону з Україною на території Росії. Втім, у Вашингтоні не змінили своїх обмежень, які забороняють Україні атакувати по оперативних зонах або глибокому тилу країни-агресорки Росії.

В ISW підкреслюють, що за їхніми оцінками, обмежена зміна політики адміністрації Байдена, яка дозволила Україні використовувати надану США зброю для ударів по деяких російських військових цілях на невеликій ділянці на території РФ, зменшила розмір "наземного притулку" окупантів максимум на 16%.

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"Захід зберігає здатність суттєво підірвати російські операції, дозволяючи Україні використовувати західне озброєння для ударів по оперативних тилах і глибоких тилових зонах Росії", - зауважують аналітики ISW.

Удари ЗСУ по глибокому тилу РФ: чи дозволить Байден використати зброю США - ISW
Якою зброєю Україна має право бити по Росії і куди / Інфографіка: Главред

Застосування зброї США по РФ - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, США дозволили Україні завдавати ударів американською зброєю лише по деяких територіях РФ.

Сполучені Штати також не забороняли ЗСУ бити по бойовій авіації окупантів над територією РФ, заявив представник Білого дому Джон Кірбі.

В той же час, український президент Володимир Зеленський зазначає, що нещодавній дозвіл США завдавати ЗСУ удари по території країни-агресора РФ із систем HIMARS - недостатній для ураження всіх видів зброї, з якої вірні Кремлю війська б'ють по мирних українцях.

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю

Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини.

Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90.

Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети".

Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar.

Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer.

Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери.

Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне.

"Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ.

"Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження.

Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ.

"Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї.

Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії.

"Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона.

Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю.

"Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона.

Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

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