У Зеленського назвали єдиний формат розблокування українських портів

Єдиний робочий формат розблокування українських портів / ОПУ

Єдиний спосіб розблокування українських портів, який може спрацювати, це військові конвої для суховантажів із зерном, заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, в ефірі національного телемарафону.

"Я підтримую британську концепцію. Це зернові конвої. Це єдиний формат, який може працювати. Тоді не буде шантажу, тоді все буде чітко працювати", - підкреслив представник Банкової.

Подоляк зазначив, що Україна і зараз імпортує зерно наземними маршрутами.

"Це не той обсяг, але ми вже віддаємо світовому ринку зерно, щоб забезпечити азіатські та африканські країни", - сказав він.

Водночас представник Офісу президента розкритикував тих, хто пропонує розблокувати українські порти в обмін на зняття санкцій з Російської Федерації.

НАТО може взяти участь у деблокаді морських портів України

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що зараз Росія заблокувала практично всі порти і морські можливості українського експорту.

"22 млн тонн сьогодні заблоковано, а росіяни ще постійно крадуть і кудись його вивозять. Треба розблокувати ці шляхи, тому що в світі буде криза", - пояснив гарант.

За його словами, Київ вивчає, в тому числі, військовий спосіб деблокади морських шляхів. Держава звертається до країн-партнерів з проханням надати потрібну зброю.

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу Фейгін Live говорив, що якщо питання деблокади українських портів у Чорному морі буде розглядатися в конкретному порядку, в операції можуть взяти участь сили Північноатлантичного альянсу. Російські міни виловлюють і в Босфорі. Дії РФ можуть становити небезпеку для судноплавства таких держав, як Туреччина, Румунія, Болгарія, а також країн, судна яких проходять по Чорному морю.

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