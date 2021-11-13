"Ти дворовий, а я вуличний": Лукашенко пояснив, що пов'язує їх з Путіним

Лукашенко має багато спільного з Путіним / Reuters

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів про спільні цінності з російським колегою Володимиром Путіним. За його словами, їх об'єднує дитячий світогляд.

В інтерв'ю виданню "Національна оборона" Лукашенко розповів, що вони з Завжди спілкуються на "ти" і побудували "братські" відносини, адже однаково дивляться на багато речей.

"Ти дворовий, а я вуличний. Тобто ми прийшли звідти, з самого низу. Ти, кажу, у дворику в цьому виріс, а я, кажу, виріс на вулиці... і ми побачили це життя. У нас були одні цінності. І у нього, і у мене. Ми на них виросли", - зазначив Лукашенко.

Крім того, Лукашенко стверджує, що 2020 рік ще сильніше зблизив їх з Путіним і взагалі "немає жодного питання, де б вони розходилися в думках".

"Я Путіну кажу: "Головне, щоб ти не здригнувся. Якщо буде важко, щоб я знав, що за спиною у мене є старший брат, який не дозволить образити молодшого". Більше нічого не треба", - додав Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, Білорусь планує розмістити кілька дивізіонів російських оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер на західному і південному напрямках, повідомив Олександр Лукашенко.

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