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Путін пообіцяв розібратися з Лукашенком після погроз обрубати транзит газу до ЄС через Білорусь

13 листопада 2021, 12:29

"Нічого хорошого в цьому немає", заявив президент РФ, коментуючи погрози Олександра Лукашенка.

Путін Лукашенко
Олександр Лукашенко і Володимир Путін / Reuters

Президент РФ Володимир Путін прокоментував заяву Олександра Лукашенка про можливість перекриття транзиту газу до Європи.

Він вважає, що Лукашенко гіпотетично може перекрити транзит газу до Європи, але висловив надію, що до цього справа не дійде. В інтерв'ю на росТБ він сказав, що сам вперше чує про таку загрозу.

"Я двічі за останній час розмовляв з Олександром Григоровичем (Лукашенко). Він мені жодного разу про це не сказав. Але він може. Нічого хорошого в цьому немає, і я, звичайно, поговорю з ним на цю тему. Якщо він не в серцях це сказав", - сказав Путін.

"Теоретично, Лукашенко, як президент транзитної країни, може, напевно, дати вказівку щодо перекриття наших поставок до Європи, хоча це буде порушенням нашого транзитного контракту. Сподіваюся, що до цього не дійде", - підкреслив глава держави.

Говорячи про ситуацію в Білорусі, Путін зазначив, що щодо цієї країни і Лукашенко "весь час застосовують і погрожують застосувати нові санкції". "Це завдало б великої шкоди енергетиці Європи, енергетичному сектору Європи, не сприяло б розвитку відносин з Білоруссю як з транзитною країною", - сказав Путін.

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Раніше Лукашенко пригрозив перекрити транзит газу до Європи.

Як відомо. нелегальні мігранти зібралася біля кордону Білорусі та Польщі ще з ранку, 8 листопада. Частина людей пішла в ліси, інші вирушили до КПП, щоб потрапити на територію польської держави. Біженці спробували прорватися через кордон - ламали паркан за допомогою лопат, щипців і підручних засобів. Польські силовики відбивали атаки.

Пізніше мігранти біля кордону з Польщею вирішили розбити наметовий табір. Польські силовики зафіксували близько 309 спроб прориву на територію країни. На місці як і раніше знаходяться кілька тисяч біженців.

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