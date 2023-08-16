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США хочуть послабити санкції проти Ірану, який передає РФ "шахеди" - FT

Ангеліна Підвисоцька
16 серпня 2023, 16:56 оновлено 16 серпня, 17:06
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Послаблення санкцій може відбутися у випадку, якщо Іран розірве з РФ угоду про постачання дронів та деталей.
Иран, США
США можуть послабити санкції проти Ірану / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

США можуть послабити санкції проти Ірану, який передає Росії свої ударні безпілотники для ударів по Україні. Про це говорять американські та іранські чиновники, повідомляє Financial Times.

За даними видання, Вашингтон нібито ініціював відповідну дискусію двічі на переговорах у Катарі та Омані. Відомо, що подібне рішення США можуть ухвалити у випадку, якщо Іран розірве з Кремлем угоду про постачання дронів та запчастин до них.

Варто зазначити, що Тегеран заперечує співпрацю з РФ. Однак Вашингтон чекає від Ірану "більш конкретних кроків".

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Також США хочуть, що Іран знову почав співпрацювати з МАГАТЕ та відмовився від збагачення урану вище 60%. У такому випадку США не будуть вводити нові санкції та не будуть вести жорсткий контроль з приводу нафтових обмежень.

Співучасть Ірану у війні проти України

Раніше британський телеканал Sky News з посиланням на ймовірний контракт між Іраном і Росією повідомив, що Іран продав країні-агресорці РФ різні типи боєприпасів для повномасштабної війни проти України на більш ніж мільйон доларів США.

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що Іран має отримати покарання за постачання РФ боєприпасів для вбивства мирних українців. Представник ОП запропонував вдарити по заводах дронів в Ірані.

Президент Володимир Зеленський закликав іранців зупинити сповзання на "темну сторону історії", забезпечуючи Москву безпілотниками. У відповідь в Ірані закотили істерику через жорстке звернення Зеленського. Заяви українського гаранта там назвали "брехливими".

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