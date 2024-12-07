Польський дипломат не стримував себе.

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Сікорський ефектно поставив на місце делегацію РФ в ОБСЄ / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

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Польський міністр заявив, що Росії не місце в ОБСЄ

Сікорський нагадав, що РФ не поважає кордони і права людини

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час засідання Ради міністрів ОБСЄ заявив, що Росії, як країні-агресору, не місце на таких міжнародних форумах.

З такою заявою дипломат виступив на засіданні Ради міністрів ОБСЄ, пише РБК Україна.

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Сікорський наголосив, що РФ не поважає кордони і права людини, а в країні-агресорі немає незалежних ЗМІ, чесних виборів, а політичних в'язнів там зараз більше, ніж у СРСР за часів Леоніда Брежнєва.

Польський міністр нагадав, що коли СРСР розпався, Захід закликав Росію стати нормальною демократичною державою, однак цього не вдалося зробити, бо "вихід за рамки своєї політичної культури виявився занадто складною справою для Росії".

"Мій меседж до російської делегації наступний: ми не ведемося на вашу брехню, ми знаємо що ви робите - ви намагаєтеся відбудувати російську імперію, а ми вам цього не дамо зробити. Ми будемо протидіяти вам на кожному дюймі вашого шляху. Ви успішні в руйнуванні України, але ви також знищуєте майбутнє своєї країни. Поки ви не зупините цю грубу війну, вас тут не повинно бути", - наголосив Сікорський.

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Не дивно, що деякі іноземні дипломатичні представники вирішили не слухати Лаврова, адже буквально вчора РФ пішла на агресивний крок. Стало відомо, що корабель РФ обстріляв німецький військовий вертоліт.

Також стало відомо, що начальник Генштабу РФ Герасимов дзвонив топ-військовому США за тиждень після удару "ліщиною". Зазначається, що двоє чоловіків "обговорили низку питань глобальної та регіональної безпеки, включно з конфліктом в Україні".

Як повідомляв Главред, експерт Валерій Клочок також пояснив, чи прийде кінець військовій підтримці Путіна режимом Кім Чен Ина після приходу нового президента Штатів. Річ у тім, що Трамп може домовитися з КНДР про зменшення військової потужності Росії.

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Хто такий Радослав Сікорський Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках - міністр оборони Польщі, з листопада 2007 до вересня 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, наразі є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія. 22 грудня 2023 року Скіроський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС. На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу наприкінці десятиліття - і в межах її міжнародно визнаних кордонів. Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби". "Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не тільки самої України, а й усього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", - заявляв глава польського МЗС.

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