"Сигнал сили та єдності": Зеленського запросили на три саміти

Зеленського запросили на саміти НАТО, ЄС і G7.

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Зеленського запросили на три саміти / Колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН

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Для України було важливо отримати запрошення на саміт НАТО

Зеленський отримав запрошення на засідання глав країн G7 у Канаді

Зеленський отримав запрошення на саміт ЄС

Президент Володимир Зеленський отримав запрошення на саміти НАТО, Великої сімки та Європейського союзу. Про це сказав представник МЗС Георгій Тихий на брифінгу у вівторок, 10 червня.

За його словами, для України було важливо отримати запрошення на саміт НАТО, але також потрібні сильні рішення на цьому засіданні.

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"Для нас, як для держави, важливе наповнення цієї зустрічі, і нам важливо, щоб за підсумками цього саміту був сигнал усе-таки сили та єдності, зокрема, що стосується України. Зараз триває робота над тим, щоб вийти на ці підсумкові рішення, які за підсумками саміту НАТО в Гаазі будуть. І я думаю, що від цього залежатиме, зокрема, й участь України, рівень участі України", - розповів він.

Також Зеленський отримав запрошення на засідання глав країн G7 у Канаді. Підготовка до саміту і форматів триває, але безпосередньо новини про фінальне рішення щодо участі будуть ближче до дат подій.

"Тому що ви розумієте, що багато чинників впливає, і йдеться не тільки про зустрічі та рішення, йдеться і про безпекову ситуацію. Все-таки в нас країна в повномасштабній війні. Але я можу підтвердити, що запрошення на обидві події є і підготовка до участі в них теж є. Ось факт", - пояснив представник МЗС.

Крім того, Володимир Зеленський отримав запрошення на саміт ЄС.

"Обов'язково на полях таких заходів опрацьовуються двосторонні зустрічі. Ці три випадки не є винятком. Я впевнений, що двосторонні зустрічі на полях цих заходів будуть. Які? Над цим ми зараз і працюємо. Будемо інформувати, коли буде більше ясності", - додав Тихий.

Позиція адміністрації Трампа щодо НАТО в Україні - новини:

Як повідомляв Главред, міністр оборони США Піт Хегсет раніше заявив, що Вашингтон не бачить України в НАТО після завершення війни. За його словами, гарантії для Києва повинні підкріплюватися європейськими і неєвропейськими військами.

Росія не дозволить Україні увійти в НАТО, сказав Дональд Трамп. Також Трамп вважає, що причиною повномасштабного нападу Росії є риторика попереднього господаря Білого дому Джо Байдена про вступ України до Альянсу.

Якщо Україна не буде в НАТО, тоді державі знадобиться армія в 1,5 млн осіб, зазначив Володимир Зеленський. Потрібно понад 200 бригад. Росія, своєю чергою, нарощує мобілізаційний ресурс.

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