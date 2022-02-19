Російський народ не зможе піти війною проти українців - Зеленський

Володимир Зеленський / УНІАН

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що народ Росії не зможе піти війною проти народу України.

"Російська Федерація, коли ми говоримо Російська Федерація - все-таки це цілий народ. І тому я вважаю, що вони не зможуть піти війною проти українського народу", — сказав він, відповідаючи на питання після свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, 19 лютого.

Президент України також додав, що, "хоча зараз на тимчасово окупованих територіях багато провокацій, ми маємо зберігати спокій".

Різке загострення на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені до лікарні.

Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

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