У Зеленського різко відреагували на звинувачення Росії в "обстрілах"

В Офісі президента спростували заяви РФ про нібито "обстріли" мирних жителів на окупованих територіях Донбасу і російської сторони. Там назвали такі звинувачення "пропагандистським набором Росії з операціями під помилковим прапором".

"Гарячкова пропагандистська активність, яку розвели на території ОРДЛО і на сусідній території Ростовської області, може викликати лише гірку посмішку", - зазначив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі РБК-Україна.

За його словами, такий рівень безглуздості пропагандистів і їхнього політичного забезпечення говорить про те, що вся ця ситуація становить реальну небезпеку для мирних жителів на тимчасово окупованій території України і на сусідній території Росії.

"По-перше, абсолютно неможливо навіть уявити, щоб комусь в українській армії спало б на думку обстрілювати територію Росії, коли поблизу наших кордонів сконцентровано таке угруповання російських військ і тим більше коли проводяться навчання ядерних сил Росії. По-друге, цей пропагандистський набір Росії з операціями під помилковим прапором відзначався, зокрема, під час підготовки війни проти Грузії в 2008 році", - підкреслив Подоляк.

Він також звернув увагу на те, що про подібні провокації заздалегідь вже попереджали західні партнери.

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"По-третє, саме про такі провокації й попереджали на Заході - окупанти самі скоюють злочинні дії, а звинувачують у цьому Україну. Демократичний світ точно не повірить ні в які обстріли Ростовської області Росії. Звідки стріляли? Хто стріляв? Очевидно, що це спеціально заготовлені кроки окупантів, щоб виправдати дії проти України", - резюмував Подоляк.

Різке загострення на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.

Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

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