Росія евакуює співробітників своїх дипломатичних відомств з України

Будівля посольства Росії у Києві / t.me/panchenkodi

Російська Федерація почала евакуацію співробітників дипломатичних представництв в Україні. З будівлі посольства Росії у Києві вже зняли російський прапор.

Як повідомляє ТАСС, інформацію про евакуацію російських дипломатів підтвердили в посольстві Росії у Києві.

"Евакуація персоналу вже почалася", - зазначив співрозмовник агентства.

У вівторок, 22 лютого, речниця МЗС РФ Марія Захарова в Telegram заявила, що Москва евакуює співробітників російських дипломатичних відомств з території України.

"Для захисту їх життя і безпеки керівництвом Росії було ухвалено рішення про евакуацію персоналу російських закордонних установ в Україні, яка буде реалізована найближчим часом", - підкреслила вона.

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На фото - будівля російського посольства у Києві без національного прапора РФ.

Очевидці публікують відео від'їзду дипломатів.

Росія вводить війська на Донбас

Російський президент Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою "ДНР" та "ЛНР". З ними підписані "договори про дружбу".

Після цього Росія почала вводити війська на окупований Донбас.

22 лютого російський парламент ратифікував "угоди" Росії та "ЛДНР". Їх підписав Путін. Росія, таким чином, офіційно визнала "державність" "ДНР" та "ЛНР".

Рада Федерації РФ надала президенту Володимиру Путіну право використовувати війська за кордоном для запуску військових підрозділів на окуповані райони Донбасу.

Україна готується оголосити надзвичайний стан на всій території країни, крім Донецької та Луганської областей, де вже діє такий режим.

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