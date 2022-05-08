РФ на війні проти України зібралася дійти до кордонів Польщі - у Зеленського різко відповіли Москві

Росія ставить перед собою завдання знищення України - Подоляк / УНІАН

Влада Росії продовжує дотримуватися курсу на знищення України як держави. Слова російського глави Держдуми Петра Толстого про намір військ агресора дійти до Польщі знаходяться в одному ряду із заявою керівника МЗС Сергій Лаврова, і розкривають позицію Москви щодо Києва. Російська держава продовжує загрожувати світу, проблему потрібно вирішувати. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

У ефірі телеканалу Freeдом він зазначив, що слова Толстого щодо прагнення Росії дійти до кордонів Польщі можна порівняти із заявою Лаврова про Ізраїль. Риторика відображає агресивні плани політичних еліт країни.

читайте такожЛавров "красунчик" і зробив все, щоб Ізраїль повернувся нарешті до України - Резніков"На мій погляд - це блискуча заява. Воно стоїть в одному ряду із заявою пана Лаврова, яка стосується держави Ізраїль. Це все показує насправді, про що думає політична еліта Російської Федерації. Про це не просто думає Путін, про це вони думають, вони живуть цим, вони в цьому варяться. Це їх кровоносні судини, якими ходять ці заразні бактерії бажання знищити всіх", - сказав Подоляк.

Чиновник акцентував увагу на тому, що слова глави Держдуми – це "пряма вказівка на те, що вони хочуть знищити Україну, як державу".

"Це і є геноцид, але не в сенсі етнічної приналежності, а в сенсі державної приналежності українців. Вони відкрито про це говорять", - додав Подоляк.

Також він додав, що скандальні заяви Росії з приводу ядерної зброї і Великобританії, а також Ізраїлю і "неонацизму" вказують на проблему агресивної поведінки Москви, яку потрібно вирішувати.

"Частина з цієї еліти каже, що давайте вже застосовувати ядерну зброю, щоб стерти з лиця землі ту ж Великобританію. Частина говорить про те, що держава Ізраїль дуже специфічна, вона "підтримує неонацизм", тому сама "неонацистська". Все це насправді не просто слова - це і є те внутрішнє переживання, в якому сьогодні Російська Федерація живе. Це проблема, з якою ми повинні вирішити, що робити. Не тільки ми - і весь світ", - підкреслив Михайло Подоляк.

Скандальні заяви Росії про Ізраїль та Україну

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров порівняв президента України Валдимира Зеленського з нацистським вождем Адольфом Гітлером. Зеленський заявляв, що про жодну "нацифікацію" в Україні і мови бути не може, оскільки він є євреєм. Лавров по-своєму інтерпретував ці слова і сказав, що у Гітлера нібито теж була єврейська кров, а "найзапекліші антисеміти, як правило, євреї".

Глава Офісу президента Андрій Єрмак у відповідь сказав, що Росія такою риторикою намагається пояснити свої нелогічні заяву про так звану "денацифікацію". Як сказав чиновник, російський антисемітизм став ще більш очевидним, у той час, коли агресор не приховує своїх поглядів. Також він нагадав, що Москва завдала ракетного удару по локації, де розташований меморіальний комплекс Бабин Яр.

Глава МЗС Ізраїлю Яїр Лапід назвав "обурливими" і "непрощенними" слова Лаврова. Відомство викликало російського посла для того, щоб він пояснив таку заяву.

"Висловлювання Лаврова - це обурлива і непрощенна заява, а також жахлива історична помилка. Євреї не вбивали себе під час Голокосту. Найнижчий рівень расизму щодо євреїв - це звинувачувати самих євреїв в антисемітизмі", - сказав Лапід.

Пізніше глава РФ Володимир Путін у розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом вибачився за слова Лаврова, який сказав ,що "у Адольфа Гітлера була єврейська кров". Беннет прийняв вибачення.

Віцеспікер Держдуми Росії Петро Толстой сказав, що Росія, мовляв, зупинить війну, коли її війська нібито дійдуть до кордону з Польщею. За його словами, цілі так званої "спецоперації" - це, мовляв,"денацифікація" і "демілітаризація" України. Як стверджує чиновник, Україна нібито є загрозою для РФ.

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