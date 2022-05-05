"Єврейське коріння" Гітлера: Путіну довелося вибачатися за маячню Лаврова

Сергій Лавров і Володимир Путін / УНІАН

Президент РФ Володимир Путін у розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом у четвер вибачився за слова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який раніше заявив про те, що "у Адольфа Гітлера теж була єврейська кров".

"Прем'єр-міністр Нафталі Беннет і президент РФ Володимир Путін обговорили висловлювання міністра закордонних справ Росії Лаврова. Прем'єр-міністр прийняв вибачення президента Путіна за слова Лаврова", - йдеться в повідомленні канцелярії глави ізраїльського уряду.

Скандал із заявою Лаврова

Як повідомлялося, в інтерв'ю телекомпанії Mediaset міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров сказав: "він (Зеленський – ред.) висуває аргумент: яка у них може бути нацифікація, якщо він єврей. Можу помилитися, але у Гітлера теж була єврейська кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзатятіші антисеміти, як правило, євреї. У сім'ї не без виродка, як у нас говорять".

У відповідь на це, глава ізраїльської дипломатії Яїр Лапід заявив, що висловлювання Лаврова про євреїв є непрощенним і обурливим, підкресливши, що євреї не вбивали себе під час Голокосту.

Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також повідомив, що вони з главою МЗС Ізраїлю Яїром Лапідом обурені антисемітськими заявами російського міністра Сергія Лаврова, і закликав главу російської дипломатії публічно вибачитися перед усіма євреями.

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