Війська РФ біля кордонів України і запуск "Мінська": у Москві вибухнули вимогою до Заходу

Захід повинен забезпечити реалізацію Києвом Мінських угод - МЗС Росії / Reuters

Заступник керівника департаменту з питань нерозповсюдження і контролю над озброєннями МЗС РФ Олег Постніков заявив про те, що, мовляв, це Захід, а не Москва, повинен працювати над дескалацією ситуації біля кордонів України, забезпечивши реалізацію Києвом Мінських угод щодо Донбасу. За його словами, теми, позначені США на перемовинах з Росією, мовляв, не відповідають головному плану діалогу.

Як повідомляє Інтерфакс, у понеділок, 14 лютого, представник російського зовнішньополітичного відомства сказав, що теми, які запропонували США Росії для обговорення врегулювання кризової ситуації навколо України, мовляв, не відповідають "пакетному контексту" перемовин.

читайте такожЖодного діалогу з "ЛДНР", поступок по кордонах і суверенітету: Україна оголосила червоні лінії для РФ"Ті теми, за якими США позначили настрій на ділову розмову, вони вириваються з пакетного контексту, обумовлюються нашими попередніми кроками щодо деескалації ситуації навколо України", - вважає Постніков.

За його словами, мовляв, це не Росія повинна йти на деескалацію біля кордонів України, а Заходу нібито слід забезпечити реалізацію Києвом Мінських домовленостей.

"Нам там нема чого деескалувати. Це Заходу треба забезпечити деескалацію, перш за все досягнути від своїх підопічних у Києві неухильного і всеосяжного мінського комплексу заходів", - підкреслив Олег Постніков.

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Мінські угоди щодо Донбасу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше заявив, що Київ готовий виконувати Мінські угоди, але не в інтересах Росії. Москва наполягає на прямих перемовинах української держави з представниками російських окупаційних адміністрацій "ДНР" та "ЛНР" на Донбасі, що категорично неприйнятно для України.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін казала, що конфлікт на Донбасі все ще можна врегулювати на базі "Мінська". Проблема полягає в різній інтерпретації домовленостей сторонами конфлікту. Досягти компромісу не вдасться допоки, доки Москва наполягатиме на запуску угод на шкоду суверенітету української держави.

Представник Києва в ТКГ щодо Донбасу Сергій Гармаш розповів, що Україна в рамках Мінського процесу готова обговорювати всі ініціативи з вирішення конфлікту, проте не збирається письмово реагувати на пропозиції російських представників ОРДЛО, оскільки вони не є стороною конфронтації.

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