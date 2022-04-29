"Люди-годинник": Зеленський озвучив вимоги України до гарантій безпеки

Зеленський назвав формулу гарантій безпеки для України / Офіс президента

Україні потрібні гарантії безпеки і вони мають бути надані за формулою "люди-годинник", сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю польським ЗМІ.

"Я точно знаю, що нам потрібні гарантії безпеки. Я точно знаю, що нам потрібно, і ми хочемо попросити саме те, що нам потрібно, а не те, що може надати НАТО", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна не дублює те, що потрібно країні. У гарантіях безпеки слід об'єднати дві найважливіші речі - це люди і терміни.

"Як би це цинічно не звучало. Можливість зберегти кількість людей залежить від кількості термінів, зброї. З точки зору крові і втрат це люди-годинник", - уточнив він.

Глава держави додав, що гарантії безпеки Україні повинні бути представлені за формулою "люди-годинник". Він підкреслив, що непотрібно збирати велику кількість країн, які збираються щось гарантувати. Їх представники не повинні "10 днів вирішувати, 4 тижні надсилати, ще 8 тижнів аналізувати".

"Ми просто говоримо зі свого досвіду, і з ним згодні вже багато країн. Ми говоримо люди-годинник. Нам потрібні гарантії безпеки саме "люди-годинник", - ще раз зазначив Зеленський.

Він пояснив, що тому і виникла робоча назва ініціативи України для негайної зупинки конфліктів - U-24. Рішення країни-гаранти схвалюють протягом першої доби і в них прописана конкретика, що наступного дня та чи інша держава має їх отримати.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що його країна готова стати гарантом безпеки України. Але в той же час він зазначив, що 5-ту статтю НАТО в якості гарантії його країна не прийме.

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