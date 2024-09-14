Путіну загрожує подвійний удар, через дві країни він не наважиться на ядерку - РНБО

Якщо Захід не дозволить Україні бити іноземною зброєю по території агресора Росії, то наблизить війну в країнах НАТО, вважає Андрій Коваленко.

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Путін не застосує ядерну зброю, оскільки Китай та Індія проти - ЦПД / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

Керівник Кремля Володимир Путін насправді не готовий застосувати ядерну зброю. Його риторика - стандартна тактика, яку Москва задіює проти Заходу. Путіна огорнув страх, а сам він знає, що проти застосування ядерної зброї на полі бою виступають Китай та Індія, від яких залежить Росія. Про це заявив голова Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

У своєму Telegram-каналі він написав про те, що ядерні залякування та інша подібна риторика - у стилі Кремля. Путін лякає, бо сам боїться поразки.

"Путін залякує, тому що сам боїться. Зараз вирішальний момент. Він не застосує ядерну зброю і це всі чудово знають. Він просто намагається вплинути на суспільство", - зазначив Коваленко.

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За його словами, Росія завжди так поводиться, коли бачить, що Захід може ухвалити рішення, здатне завдати серйозної шкоди правлячому кремлівському режиму.

"Утім - це лише слова. Путін не зможе застосувати ядерну зброю, тому що проти цього Китай та Індія - головні сили, від яких залежна Росія. Навпаки, удари західною зброєю вглиб Росії прискорять військову поразку режиму і стимулюватимуть Путіна до миру", - додав голова ЦПД.

Коротко про позицію Китаю щодо війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

Андрій Коваленко підкреслив, що якщо Захід таки не схвалить удари України іноземною зброєю вглиб Росії, то лише наблизить можливу війну в НАТО - зокрема, російську агресію щодо країн Балтії.

Коротко про ядерну зброю / Інфографіка: Главред

Погрози Путіна на адресу країн Заходу - головні новини за темою:

Володимир Путін у відповідь на обговорення США і Британією питання зняття ембарго на удари для України іноземною зброєю вглиб Росії, вибухнув погрозами на адресу Заходу. Путін заявив, що в такому разі НАТО нібито безпосередньо вступить у війну.

У Путіна є два варіанти "відповіді" на далекобійні удари ЗСУ, написали журналісти Bloomberg. Вони акцентували увагу на тому, що Кремль може піти на диверсії або завдати ударів по американських військах на різних точках планети.

Путін у рамках навчань може застосувати ядерну зброю в Росії, йдеться в матеріалі Reuters. За оцінками аналітиків, Кремль може зважиться на такий крок, щоб налякати Захід.

Що таке ядерна зброя? Ядерна зброя - зброя масового ураження, складається з вражальних компонентів ударної, температурної та опромінюючої дій. На відстані близько кілометра від центру вибуху відбуваються суцільні руйнування та знищується все живе поза укриттями. Така дія зумовлена тим, що потужність ядерного вибуху набагато більша, ніж будь-якого боєприпасу, створеного на основі хімічної вибухівки, пише Вікіпедія.

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