Путін втратив контроль над групами Пригожина і Патрушева, його можуть усунути від влади

Путін вже не контролює ситуацію в Росії - Подоляк / УНІАН, ОПУ

Ми бачимо все більше ознак того, що глава країни-агресорки РФ Володимир Путін може бути відсторонений від влади. Його вже почали критикувати як в оточенні, так і серед пропагандистів. Він майже не керує процесами в своїй країні і не може втручатися в діяльність угруповань Пригожина і Патрушева. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що Путін проводить підготовку до "пенсії". Йдеться про негативні наслідки для російського диктатора.

"На мій особистий погляд, Путін готується до "пенсії". Це точно не про класичну пенсію, тому що коли ти досягаєш рівня авторитарного монстра, то твоя пенсія буде трохи інакше виглядати. Ти будеш сидіти або юридично, або в якомусь закритому приміщенні довго-довго", - зазначив Подоляк.

За його словами, на можливе відсторонення Путіна від влади вказує низка моментів.

По-перше, Путін втратив статус "недоторканного" і його почали критикувати. Культ вождя руйнується.

По-друге, глава РФ вже де-факто не керує процесами, які відбуваються всередині країни-агресорки. Він не може втручатися в те, що робить власник ПВК Вагнера Євген Пригожин або секретар Радбезу Микола Патрушев.

Однак, на думку Подоляка, мова не йде про те, що Путін піде на "пенсію" вже завтра. Все займе певний час. Також ситуація залежить від дій армії і України. Чим більше буде поразок, тим слабкішими стануть позиції Путіна.

"Він з арбітра позицій переміщається на"осторонь стояти". Такого впливу, який був у нього на початку війни, у нього вже немає", - вважає чиновник.

По-третє, глава Кремля фактично перестав проводити різні міжнародні зустрічі .

"Сьогодні ще був важливий знак-ОДКБ фактично перестало існувати. Навіть Киргизія сказала, що не братиме участі в навчаннях з ОДКБ", - підкреслив Михайло Подоляк.

Відсторонення Путіна від влади

Глава Міноборони України Олексій Резніков раніше зробив заяву, згідно з якою Росія після відсторонення Путіна від влади повинна припинити війну. За його прогнозом, на РФ вже за 5 років чекає розпад держави і парад суверенітетів.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що у Кремлі готуються до припинення правління Путіна. Можливо, буде оголошено про його хворобу або тимчасове припинення виконання обов'язків. Влада в такому випадку опиниться у Радбезу Росії.

Як вважає Піонтковський, Путіна може усунути від влади Юрій Ковальчук – найближчий соратник глави Кремля. Ймовірно, план вже розроблений. На думку Піонтковського, Ковальчук зрозумів, що війна програна і має намір утримати владу і власність.

Дивіться відео ТСН - Путін вимагає від Заходу угоди щодо України

Інші новини: